Teodoro García Egea (PP) aboga por una campaña "del desbloqueo"

El candidato número 1 al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Teodoro García Egea, ha comenzado la campaña en la Región de Murcia con una pegada digital. "Esta es la pegada del desbloqueo, porque el Partido Popular inicia esta campaña convencidos de vamos a desbloquear la situación, hablando de España porque eso es lo importante y necesitamos un presidente que reconozca la Región de Murcia porque no es una isla", ha defendido.

Tras un "desbloqueo digital" de la imagen de campaña del candidato a la Moncloa, Pablo Casado, García Egea ha asegurado que si sacan un escaño más, si ganan las elecciones, "todos vais a tener las puertas de la Moncloa abiertas" porque "necesitamos un presidente que haga esta Región grande, empieza la cuenta atrás".

"Hemos visto cómo esta semana la ministra de Hacienda ha venido a reñir a López Miras por bajar impuestos, yo quiero un presidente que cuando venga a la Región sea para ayudar, porque si a Pablo Casado se le rompe el avión, viene a Murcia como sea, aunque sea andando", ha matizado García Egea.

Por su parte, el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado que "empieza la cuenta atrás, diez días para que haya un presidente del Gobierno como Pablo Casado que ponga las medidas necesarias para que la crisis, que todos dicen que va a llegar, no nos azote con la fuerza que lo hizo en 2008".

"Quedan diez días para que no tengamos un presidente que no sé de la vuelta a mitad de camino para no solucionar los problemas de la Región y tendremos al murciano más influyente para que aporte las soluciones, Teodoro García", ha recordado López Miras.

Por último, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha subrayado que "cuando las cosas vienen mal dadas, las buenas gentes de España siempre llaman al Partido Popular para que resuelvan sus problemas, porque nuestro partido que sabe reinventarse y estar a la altura de las circunstancias".