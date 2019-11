"La enfermería en Palencia atraviesa por una situación precaria y sobresaturada"

"La enfermería en Palencia atraviesa por una situación precarias, está sobresaturada y muy cansada", quién así habla es Sonia Pascual, secretaria provincial del sindicato SATSE Palencia en nombre de un colectivo que se sientra infravalorado en su trabajo.

La enfermería en Palencia no es ajena a los problemas que sufre el resto de trabajadores sanitarios en la provincia, hay poco personal, no se realizan sustituciones, se acumulan las horas, el trabajo, las jornadas se convierten en infinitas una situación que les afecta, no sólo a ellos, sino, y sobre todo, a los pacientes, por ello reclaman a la Junta de Castilla y León una mayor inversión en personal para garantizar la calidad en el servicio que prestan.

La llegada de un nuevo gerente al complejo asistencial de Palencia ha supuesto nuevos cambios que son vistos con profundo desagrado por parte del sector de enfermería. La decisión de sustituir enfermeras por técnicos en el banco de sangre o la decisión de no aumentar plantilla para atender el tercer turno de hemodiálisis está llevando a muchos profesionales a situaciones de agotamiento. Cree Sonia Pérez que siguen siendo personal invisible para muchos y que no se les reconoce su trabajo ni la importancia de la labor que realizan.