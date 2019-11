Santiago Abascal: "Estamos dispuestos a bloquear otra vez para que no gobierne el PSOE"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que no acepta "lecciones" del PSOE ni de Pedro Sánchez y ha asegurado que su partido está dispuesto a "bloquear otra vez con tal de que no gobiernen" los socialistas.

Abascal, que en el primer día de campaña electoral ha intervenido en un acto en Santander junto al cofundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, y el cabeza de lista al Congreso por Cantabria, Emilio del Valle, ha señalado que el 10N es el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el que debe recibir una "lección" y que hay que enviarle "a su casa".

Ha subrayado que el PSOE "tiene que ir a la oposición por muchos años" para que "aprenda a defender el orden constitucional y la unidad de España en Cataluña". "Y mientras no sepa hacerlo, a la oposición", ha resaltado.

Abascal ha apuntado que en Cataluña se ha vivido "un golpe de Estado sistemático", desde la época de Jordi Pujol hasta los tiempos de Torra, "con una característica permanente, la impunidad".

"La impunidad regalada por los gobiernos de la nación, por el PSOE y el PP, que les han permitido llegar hasta aquí", ha manifestado, antes de preguntarse si "acaso regalarles todo el poder ha servido para algo".

Vox defiende que "es la hora de la acción, de la contundencia y de la aplicación del orden constitucional" para "la restauración del Estado".

Abascal ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "es un delincuente y un golpista" que "abandona las reuniones de crisis para ir a cortar carreteras".

Si Vox obtiene la confianza de los españoles, ha añadido, plantearán la suspensión inmediata de la autonomía, la ilegalización de los partidos "golpistas" y la orden de detención de Torra, al que pondrán delante del juez "con una querella de la Abogacía del Estado".

El líder de Vox ha criticado además a Pedro Sánchez, por ir a Cataluña como si fuera "James Bond", en una imagen que "no se ha visto en los peores tiempos del terrorismo en el País Vasco". "No se puede ser más fantasma, más canalla y más sinvergüenza, para aparecer en Barcelona como si fuera James Bond o Napoleón mientras deja a los policías a los pies de los caballos", ha señalado.

Además, Abascal ha rechazado las apelaciones al voto útil y las "etiquetas" como la de "constitucionalistas", y se ha preguntado qué tipo de constitucionalismo es el del PSOE.

"Lo del constitucionalismo se lo pueden quedar si quieren", ha aseverado, antes de advertir de que lo que "oculta" esa palabra es una "demonización" y un "boicot" a Vox, un partido que está "con el pueblo español, su soberanía, su unidad y la libertad".

"¿A quién hemos matados nosotros? ¿a quién he matado yo? Me la he jugado toda la vida para defender el orden constitucional. A nosotros no nos da ni una lección Pedro Sánchez, nos tenía que dar las gracias. Pero mejor solos que mal acompañados", ha recalcado.

También ha criticado la Ley de la Memoria Histórica, que ha llegado donde ha llegado "por Mariano Rajoy". "Los muertos, las calles, las estatuas, se dejan, los muertos se respetan. Sea Franco o Dolores Ibárruri", ha aseverado.

Abascal ha acusado al PSOE de querer "deslegitimar" la Transición con la memoria histórica, porque su objetivo es, según ha dicho, "deslegitimar" a la Corona "para traer una república" y "el derribo de la cruz".