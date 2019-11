Una alianza a favor del aeropuerto de Manises

El de Manises es uno de los aeropuertos que más esté creciendo en Europa. Lleva encadenando cuatro años de crecimientos y si no pasa nada en diciembre llegará el pasajero 8 millones. Pero no hay que caer en la autocomplacencia, todavía hay margen de mejora. Cuando llega la temporada de invierno se nota que València no está entre los destinos aéreos imprescindibles. La mayoría de líneas son de lowcost, faltan más vuelos operados por las grandes y destinos con otros continentes, más allá de Europa. Es necesario rentabilizar mejor la infraestructura, que las clases influyentes valencianas se crean las ventajas que tiene un aeropuerto más fuerte. Urge una gran alianza valenciana para reivindicar Manises como la gran puerta que conecta València con el mundo.

