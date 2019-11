La décima consecutiva

El Zamora CF se ha impuesto en Burgos al Bupolsa por 1-2 . Es la décima victoria consecutiva, y undécima en doce partidos. Únicamente en una jornada (la segunda) el Zamora no ha ganado. Fue precisamente en Burgos, cuando empató 1-1 frente al Burgos Promesas

Las cosas se pusieron de cara muy pronto: a los dos minutos, a la salida del primer córner del partido, Valentín adelantaba a los rojiblancos. En el minuto 20, Sergio García remachaba la victoria con el segundo tanto, aprovechando un balón largo a la espalda de la defensa.

Los locales acortaron distancias ya en la recta final, cuando Manzano marcaba desde los once metros en el minuto 82. Pero el marcador no se movió más. Esta vez no hubo goleada, pero sí tres puntos más.

El próximo partido se disputará el sábado, 9, a las 20.30 horas en el Ruta de laPlata, para evita la coincidencia con las elecciones generales del día 10 . El rival será el equipo salmantino del Santa Marta.