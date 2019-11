Pocos, pero muy buenos (100-82)

El CB Zamora Innova Chef ha logrado la cuarta victoria de la temporada, imponiéndose a Círculo Gijón de forma rotunda (100-82), pese al cúmulo de bajas que arrastra el equipo.

Salvo los minutos iniciales, los de Saulo Hernández dominaron siempre el encuentro, y se llegó al final del primer cuarto 18-13. En el segundo comenzó la locura anotadora, especialmente desde el perímetro, con triples de uno y otro lado que hicieron que se llegara al descanso con el resultado de 47-38. Una ventaja importante, nueve puntos, pero no definitiva.

El tercer cuarto tuvo dos fases bien distintas: el despegue (que por un instante parecía definitivo del CB Zamora, que se fue hasta los 20 de ventaja (64-44), y la reacción asturiana que volvía a dejar las cosas como estaban al finalizarlo: 72-63.

En el definitivo, nunca pareció peligrar la victoria, aunque hubo que pelearla hasta el final, con unos minutos postreros que volvieron a ensanchar la diferencia hasta los 18, y llegar a esa cifra redonda, que tanto gusta a los aficionados, de los 100 puntos.

Destacó la eficiencia de los dos americanos llegados recientemente, hasta el punto que entre Bryce Canda (23 ) y Ryan Nicholas (27) hicieron la mitad de los puntos del equipo. Ziga Samar (15), Walter Junior (13, además máximo reboteador con 9 capturas) y Gabriel Román (11) se sumaron activamente al festín.

La parte negativa es ver un vestuario en el que buena parte del equipo está lejos de estar en las mejores condiciones físicas. De hecho, solo 9 jugaron, y varios no pudieron acabar el encuentro. Libroia se vistió de corto, pero no jugó (aún no recuperado, Unai Mendicote no actuó, y tiene aún para varias semanas, Gabriel Román no pudo acabar por un problema en el tobillo, y Javier Beltrán se resintió de un problema en el talón. Y aunque sea lo menos preocupante, Guido Villamil tampoco pudo finalizar el encuentro tras un codazo que le abrió una brecha en la ceja.

Pese a todo, cuatro victorias, situados en el centro de la tabla, y con una semana por delante en la que apenas media plantilla podrá estar al cien por cien, el equipo preparará el partido del próximo domingo (pese a la jornada electoral se jugará el 10 de noviembre) ante Ciudad de Ponferrada.