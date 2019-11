El Numancia doblega al Albacete y sigue creciendo

El Numancia está acostumbrando a su afición a darlo todo en cada partido. Es una máxima mínima en un equipo que día a día crece. En jornada matinal en el Día de Todos los Santos no defraudó a sus incondicionales y les brindó un peleado triunfo ante un Albacete que llegaba a Soria lanzado. Ambos equipos protagonizaron un duelo de poder a poder que Escassi decidió para los suyos en la recta final, haciendo justicia a los méritos de los rojillos, que suben en la clasificación.

ficha técnica Numancia: Dani Barrio; Calero, Escassi, Carlos Gutiérrez, Álex Sola; Kako Sanz (Otegui, m. 53), Gus Ledes; Curro Sánchez, Noguera (Néstor, m. 63), Moha; e Higinio (Guillermo, m. 77). Albacete: Tomeu Nadal; Benito, Arroyo, Caro, Fran García; Pedro Sánchez, Eddy Silvestre, Karim (Olabe, m. 59), Susaeta; Manu Fuster (Dani Ojeda, m., 64) y Zozulya (Acuña, m. 78). Goles: 1-0, m. 82: Escassi. Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a Néstor y Guillermo (Numancia) y a Caro, Karim y Manu Fuster (Albacete). Expulsó por doble amarilla a Olabe (Albacete) en tiempo de prolongación. Incidencias: 3.253 espectadores en Los Pajaritos, con unos doscientos aficionados del Albacete.

Lucha enconada desde el principio en el centro del campo. Ese fue el guion inicial del partido entre dos equipos que querían alargar su dinámica de resultados. El Numancia tuvo un par de acercamientos al área visitante, con buenas jugadas de combinación, pero sin finalización clara. Sí la tuvo el Alba, pero el disparo de Manu Fuster lo atrapó sin dificultad Dani Barrio. Intentaba estirarse el cuadro local, pero sin llegadas relevantes, centros sin rematador, mientras que los manchegos se cargaban de tarjetas amarillas, dos en diez minutos y también se aproximaban a la portería local. La falta de acierto por parte de ambos equipos deslucía el choque, muy peleado por ambos y con las defensas imponiéndose a los ataques. Tuvo una buena ocasión el Numancia con una arrancada de Curro que los atacantes rojillos no supieron culminar con todo a favor. Con media hora de juego las espadas seguían en todo lo alto, con el Numancia cocinando a fuego lento sus jugadas, con Curro y Noguera en la medular, mientras que el Albacete semostraba más práctico en su ataque. Dani Barrio detenía en dos tiempos un disparo de Karim desde la frontal. Sin goles, pero con mucha intensidad, se llegó al descanso.

Misma tónica tras el paso por vestuarios. Un par de acercamientos rojillos, con Higinio como protagonista y sin acierto en los metros finales, anticiparon un mayor dominio local, aunque el Alba se replegaba en busca de salidas rápidas. Carlos Gutiérrez tuvo que lanzarse al suelo para anticiparse a Manu Fuster que se plantaba solo ante Dani Barrio. La respuesta local, un lanzamiento de Gus Ledes desde la frontal rozando el palo de Tomeu Nadal. El Numancia presionaba más adelantado y los robos y anticipaciones se sucedían en los intentos de salida del balón manchegos. En una de esas jugadas Curro y Noguera no fueron contundentes en el área y no lograron rematar. Era lo que les faltaba los sorianos, mejor decisión y puntería en los metros finales. El duelo se fue enfriando, con carrusel de cambios en ambos equipos, con los entrenadores buscando cosas diferentes. Aún así seguía siendo el Numancia el que más lo intentaba, con un Albacete algo más conformista. El merecido fruto llegó a balón parado. Curro botó un córner, Guillermo cabeceó al palo y Escassi entrando con fuerza empujó el balón a las redes. Pero el equipo de Carrión no se conformó y siguió apretando en la recta final, pero el Albacete no estaba muerto, ni mucho menos. Acuña, en una gran carrera volvió a obligar a Carlos Gutiérrez, muy firme todo el partido en defensa, a esforzarse en evitar que el paraguayo se plantase solo ante Dani Barrio. En el córner inmediato, Silvestre cabeceó alto. Cerca del desenlace el partido se convertía en un correcalles. Acuña envió un centro-chut al larguero llevando el silencio a la grada, que se había animado. Curro rozó la sentencia con un disparo que se fue lamiendo el poste. Finalmente no hubo más sustos ni disgustos y el Numancia se llevó tres puntos merecidos para seguir satisfaciendo a su afición.