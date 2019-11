Toledo acoge los principales actos de arranque de campaña

Arranca la campaña electoral y el PSOE de Castilla-La Mancha, con su secretario general a la cabeza, Emiliano García-Page, ha comenzado a pedir el voto a "los españoles de corazón", a quienes ha pedido "que piensen en España, no en la política ni en los partidos". García-Page, que ha participado en el acto de pegada de carteles desde Illescas, ha pedido al elector que piense en que "algunos como el PSOE ya estaban hace años diciendo que el que empieza dando una patada a la Constitución termina dando pedradas y tirando pintura a la Policía, a la Guardia Civil y encima, a su propia policía".

"Yo voy a empezar todos mis mítines pidiendo con claridad, sin discusión ninguna, apoyo a la gente que está defendiendo mi derecho como español. Estas elecciones no son de Cataluña, son de España, y nunca una cosa que ha ocurrido en Cataluña ha afectado tanto a Castilla-La Mancha como ahora", ha agregado.

Ha recordado que, si no se hubiera producido la repetición electoral, ahora "podría haber en el Consejo de Ministros" cargos que ahora "jalean a los mismos que tiran piedras a la Policía". "Hoy podríamos tener sentados en el Consejo de ministros a gente que no solo no cree en España, sino que además tiene un peculiar sentido de la democracia", ha agregado.

También ha tenido palabras para hablar del problema del Mar Menor, un asunto que importa "en toda España", y que "tiene que ver en cómo usamos la cabeza para gestionar el agua, cómo evitamos el desmadre, cómo evitamos la mafia que siempre hay en torno a problemas económicos y cómo defendemos los intereses del conjunto del país".

"Por tanto, vaya por delante mi compromiso hoy que empieza la campaña como presidente para que podamos llegar a un importante acuerdo de Estado en materia del agua que, además de no fastidiar a los que ya no tenemos agua como es Castilla-La Mancha, podamos entre todos considerar el Mar Menor como un problema de todo el país. Ese es mi compromiso. No es un problema de Murcia es un problema de todos", ha zanjado.

El PP hizo doblete en Albacete y en Mora

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha participado en actos de pegada de carteles con candidatos de su formación en Albacete y Mora (Toledo) para dar el pistoletazo de salida a una nueva campaña electoral, y ha aprovechado para equiparar la jornada del 10 de noviembre con un referéndum sobre la gestión del breve Gobierno de Pedro Sánchez y para pedir aglutinar en su formación todo el voto de centro-derecha.

Núñez ha realizado un llamamiento para "rechazar de manera rotunda al PSOE", recordando que han sido los socialistas los que "han llevado al país a esta situación". "Desde el minuto uno, Pedro Sánchez demostró que no quería pactar con nadie".

Ciudadanos empezó la campaña en Talavera

Ciudadanos realizó su acto de pegada de carteles en Talavera de la Reina. El candidato por Toledo, Juan Carlos Girauta, catalán de nacimiento, pidió el voto contra el separatismo.