El Dépor rasca un punto sin brillo

Una grave falta de entendimiento entre Chico Flores con el portero Biel Ribas permitió marcar a Koné en el único disparo a puerta de un Deportivo de la Coruña gris en el estadio Fernando Torres, donde el empuje del Fuenlabrada no encontró el triunfo tras un gran gol de Hugo Fraile.

Los síntomas del Deportivo no mejoraron en la visita al equipo revelación. Se llevó un punto de regalo en su única llegada con peligro, vistiendo un traje que no le corresponde a un equipo de su entidad, con futbolistas de mucha clase maniatados en un sistema y sin dar un paso al frente en personalidad en una situación agónica.

De un vistazo Fuenlabrada: Biel Ribas; Iribas, Chico Flores, León, Glauder; Clavería, Cristóbal, Anderson (Iban Salvador, m.84), Hugo Fraile; Randy Nteka (Héctor, m.78) y Oriol Riera (Jeisson, .62). Deportivo: Dani Giménez, Bóveda, Lampropoulos, Montero, Salva Ruiz; Peru Nolaskoain, Álex Bergantiños; Jovanovic (Borja Galan, m.79), Koné, Borja Valle (Molejo, m.61); y Longo (Santos, m.56). Goles: 1-0, m.26: Hugo Fraile. 1-1, m.57: Koné. Árbitro: Vicandi Garrido (comité vasco). Amonestó a Glauder (m.93); y a Bóveda (m.64), a Santos (m.66) y Mollejo (m.90) por el Dépor. Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el estadio Fernando Torres ante 5.066 espectadores.

El premio fue mayor para la imagen dejada por un equipo que sigue en el último puesto de la clasificación y no deja síntomas de reacción. Apenas un disparo a las nubes de Bergantiños en todo el primer acto. Sin aparecer jugadores de la calidad de Koné, Borja Valle y Longo.

El Fuenlabrada fue imponiéndose en cada duelo, encerrando a su rival, hasta que apareció su máximo goleador, Hugo Fraile, para firmar un golazo. Desde 35 metros enganchó un derechazo repleto de efecto ante el que nada pudo hacer con su estirada Dani Giménez.

No hubo reacción del Dépor, en manos de un Fuenlabrada que parecía no creerse lo que vivía. Tenía la oportunidad de sentenciar un nuevo triunfo para seguir en la segunda plaza, pero perdonaron. Iribas chutó al lateral de la red, Anderson perdonó la primera y metió un centro envenenado en su segundo que se paseó por línea de gol sin encontrar rematador.

Apenas un disparo rechazado en la defensa de Nolaskoain que se envenenó y se marchó cerca del larguero, había sido la respuesta tímida de un equipo llamado a peleas mayores que se encuentra en una guerra que no es suya, hasta que llegó el grave error del Fuenlabrada.

Había saltado en la segunda mitad dispuesto a sentenciar, lanzando contragolpes cuando su rival adelantó líneas. No encontraron el camino al gol y añoraron la figura firme de su capitán Juanma en el centro de la defensa. De la nada, con un balón botando en terreno de nadie, llegó la falta de entendimiento entre Chico y Biel. El listo de la clase fue Koné que metió la punta de su bota, picó el balón y lo mandó a la red.

El Fuenlabrada, crecido en su autoestima se lanzó por el triunfo y al Dépor le faltó confianza para obtener más botín que un punto. Se centró en defender sin sufrimiento porque le faltó puntería al equipo de Mere Hermoso. Una falta de Hugo Fraile fue la única acción ante la que intervino Dani Giménez en un partido de lucha y falto de calidad.