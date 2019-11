Ramírez contento de salir primero, pero "ya se verá en la carrera"

El español Marcos Ramírez (Honda), dijo que etabar muy contento de salir en primera posición, aunque sólo significa "salir primero para la carrera pero luego ya se verá pues estamos fuertes pero no tanto como en Australia y veo a mi compañero Lorenzo que rodando sólo tiene muy buen ritmo".

"He cuadrado la vuelta muy bien ya que estaba que si llovía, que si no, y era un poco complicado, por eso en la vuelta me la he jugado un poco porque tenía a dos pilotos por delante y después tuve a Lorenzo -Dalla Porta- que me sirvió de referencia pero no de rebufo porque estaba un poco alejado", explicó el piloto de Conil de la Frontera.

"Intentaremos acabar lo más adelante posible para sumar el máximo posible de puntos para el campeonato, en el que todavía podemos escalar alguna posición", dijo Ramírez, quien incluso podría optar al subcampeonato mundial.

"Ojalá quede segundo, ojalá, pero está complicado, ya que son dieciocho puntos -respecto a Arón Canet- en dos carreras, y ahora es Malasia, pero luego llega Valencia que es la casa de Arón, y eso lo hace complicado, tendría que buscar un poco el fallo de él", reconoció el piloto de Honda.

"Todo es posible ya que quedan cincuenta puntos por jugarse e incluso yo puedo quedar sexto o no sé hasta donde puedo llegar, nunca se sabe, las carreras de Moto3 son imprevisibles", recordó.

"Primero tenemos a Arbolino, que está a cuatro puntos y tenemos que aprovechar que mañana sale decimonoveno; intentaremos coger el máximo número de puntos para intentar escalar posiciones", dijo Marcos Ramírez.