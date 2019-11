IFEMA será la sede de la Cumbre Mundial del Clima de Madrid

La #COP25, presidida por Chile, se celebrará en España, en Madrid.#Tiempodeactuar



The #COP25, chaired by Chile, will be held in Spain, in Madrid.#TimeForAction



Sigue /Follow ➡️ @COP25CL

https://t.co/sprGVnF5o0 pic.twitter.com/di0QwBPhmX