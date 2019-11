Vicente Moreno: "Si vais a opinar de cifras, mi consejo es que lo miréis antes"

El Real Mallorca jugó en butarque el sábado pasado a las 16:00h, volvió a jugar el jueves en Son Moix contra Osasuna, lo hizo a las 19:00h de la tarde, pero no hay tiempo de descanso en la Primera División, 3 partidos en los últimos 8 días es el precio de la máxima categoría del fútbol de Primera División. Mañana nueva cita contra el Real Valladolid a las 12:00h.

Un rival más que directo este año como es el Valladolid, se ha quejado Vicente Moreno toda la semana de los ajustes de los horarios, le parecía un poco inhumano para los jugadores y dijo hace unos días que cuando acabasen sendas batallas, contarían soldados disponibles, harían recuento, y a por la próxima batalla.

A más partidos más ruedas de prensa, la última hoy, tras el recado que mandó a los cambios que no dieron la continuidad deseada contra Osasuna, a las entradas de Salibur y Aleksandar Trajkovski hoy ha dicho que Salvo Señé y los porteros, han entrado todos al campo pero: "Aquí no se trata de regalar minutos, se trata de que cada uno cuando tiene esa opción se agarre a ella para poder seguir teniendo opciones".

Sobre la posible fatiga y la falta de rendimiento que se visualiza en bajones de juego sobretodo en los últimos compases de los partidos, el técnico ha sido claro, conciso y tajante, aportando sus cifras:

"Corrimos más en la segunda parte que en la primera, corrimos más km en la segunda mitad que en la primera, fuimos más intensos en cuanto a metros de intensidad, 3200 frente a 3600 en la segunda, es el día que más hemos corrido en alta intensidad, fuimos el quinto de la liga en volumen y en intensidad, sólo ha habido un partido donde el rival haya corrido más que nosotros, fue contra la Real Sociedad, si uno va a opinar sobre esto, mi consejo es que lo miréis antes, hay aplicaciones y estadísticas para ver los datos porque más de uno se puede dar un chasco"

Kubo no jugó ni un minuto contra Osasuna, seguramente pensando en tenerlos mañana en mayor medida aunque desde el club aseguran que no hay rotaciones que valgan, que no se hace pensando en el calendario. Mañana a las 12:00h Valladolid-Real Mallorca, visitan los bermellones al 13º clasificado de la tabla, el Mallorca es 17º, dos puntos por encima del descenso.