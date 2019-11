Imanol Alguacil: "No somos un equipo de cara y cruz"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido antes de la última sesión de cara a la complicada visita al estadio nuevo Los Carmenes, donde quiere resarcirse de l última derrota contra el Levante.

-Procesó de mejora. “Tenemos que seguir mejorando, pero creo que jugando como estamos jugando, vamos a estar más cerca de ganar que de perder. A partir de ahí, la mejoría llegará cuando tengamos algo más de equilibrio entre el ataque y la defensa, que es lo que nos faltó contra el Levante. Perdimos duelos que luego provocaron el juego a nuestra espalda y ahí sufrimos”.

-Riesgos controlados. “No somos un equipo de cara o cruz. Somos atrevidos, tanto en casa como fuera. Ojalá sigamos siéndolo si después de otras once jornadas tenemos otros 19 puntos”.

-Visita complicada. “Visto el encuentro de ayer del Granada, espero un partido duro, porque está en una dinámica buena aunque perdieran. Es un equipo que juega con mucho carácter y suele ser difícil. Será un partido bonito y espero que podamos volver con los tres puntos”.

-Granada. “Es un equipo competitivo, trabajado, con una idea clara. Me encantan este tipo de equipos. Suben de Segunda y mantienen la filosofía. Va a ser un partido muy complicado porque todos los partidos en Los Cármenes han sido difíciles para los rivales que allí han jugado”.

-Llorente, central zurdo. “Diego ha jugado muchas veces de central izquierdo. Para la salida puede estar más cómodo en derecha, pero es un jugador de talla internacional que ha jugado mucho en el perfil izquierdo, entrena muchas veces ahí y le veo capacitado”.

-Lesion de Aritz Elustondo. “Aritz no está para jugar. Por el nivel de recuperación, quizá no esté al 100% pero no me quiero aventurar”.

-A vueltas con Januzaj, cuatro partidos seguidos sin jugar. “El motivo por el que no juega es que veo a otros mejor que a él. Sabéis de la competencia que veo en el equipo. No os puedo dar ningún detalle más. Januzaj tiene unas virtudes, pero también unos defectos y hay una competencia terrible y sabe que tiene que ser tremendamente competitivo y sacar rendimiento. Hay otros jugadores que nos dan ese plus que hace falta para ser competitivo. Le toca seguir trabajando”.

-Fiel a un estilo. “El equipo está siendo un fiel reflejo de lo que queremos. de los partidos hay mil situaciones y en ese sentido el equipo tiene que saber ejecutarlas. Ya sea con un equipo en bloque alto, bajo o apretando arriba”.