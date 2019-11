Exhibición sueca del Bidasoa

El Bidasoa-Irun dio un paso de gigante para pasar de ronda en la fase de grupos de la Champions League de balonmano con su brillante exhibición en el Partille Arena de Suecia. Pasó literalmente por encima del IK Savehof, al que ganó con mucha solvencia 24-33. un triunfo fundamentado especialmente en una primera parte sencillamente perfecta. El 9-20 que reflejaba el marcador al descanso lo dice todo.

Con este triunfo de enorme prestigio, el Bidasoa es más lider de su grupo en la Champions con 11 puntos y deja más que encarrilada su cladificación para los dieciseisavos de final de la máxima competición continental, algo que es todo un sueño viendo donde estaba hace sólo tres años. Los irundarras siguen invictos en la competición y volvieron a dar una exhibición, mostrando a Europa toda su potencial. Ya no hay dentro del mundo del balonmano que no conozca a este Bidasoa, que da miedo y que no para de ganarse todo tipo de elogios.

En Suecia, donde nunca había jugado, completó un primer tiempo magnífico en todos los sentidos, en defensa y en ataque, con momentos brillantes y aniquilando la moral del Savehof, que estaba completamente desquiciado. Llegó al descanso dejando al equipo sueco en nueve pírricos goles, en parte gracias a la aportación en portería de un Xoan Ledó espectacular. El 'pulpo gallego' terminó con 14 paradas el partido, y añadio tres goles, sí tres goles, de portería a portería. No se puede aportar más.

El serbio Milos Orbobic se desató al principio del partido con sus mejores minutos como bidasotarra, marcando cuatro goles y ayudando de forma decisiva en el repliegue defensivo. Esteban Salinas también aportó cinco goles y Mikel Zabala desde el extremo finalizó con otros cuatro golazos. La diferencia tremenda al descanso hizo que Bidasoa jugara con el resultado tras el descanso. Perdió algo de tensión en defensa, Cuetara aprovechó para hacer más rotaciones y dar descanso a jugadores claves, pero la diferencia nunca bajó de los siete goles a favor, algo impresionante y que habla del gran mérito de esta victoria. Pareció hasta un triunfo sencillo de Bidasoa, que a pesar de no estar tan enchufado como en la primera parte, acabó el partido con una diferencia de nueve goles. No se froten los ojos, es real, Bidasoa está asaltando Europa. Primero fue Eslovaquia. Luego llegó Portugal. Ahora ha tocado Suecia. Que pase el siguiente. Y empiecen a mirar posibles rivales para la ronda de dieciseisavos de final. ¡Gora Bidasoa!