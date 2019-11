Vuelve, por Halloween, el "macrobotellón" a As Avenidas

Halloween se ha vuelto a convertir e un escenario terrorífico en la zona de As Avenidas. El "macrobotellón" ha vuelto. Los jóvenes se dan cita, sobre todo, en las grandes celebraciones y a veces estas acaban mal. Esta previa del día de todos los santos, dos jóvenes de 18 años uvieron que ser rescatados tras precipitarse uno de ellos al agua y un amigo tirarse posterioremente para intentar rescatarlo, en la zona que alberga la dársena que abriga el muelle deportivo en la zona de A Laxe. A las 2.30 de la madrugada el 112 recibió un aviso y una embarcación de Salvamento Marítimo tuvo que acudir al rescate. No es la primera vez que esta imagen se repite, consecuencia de la aglomeración de jóvenes, que en este caso aprovecharon la celebración de Halloween para festejarlo, con alcohol de por medio, en la zona de As Avenidas. Situación que preocupa a todos.

Desde la Autoridad Portuaria muestran su preocupación pero aseguran que esta situación excede sus competencias y que tampoco tienen cuerpos y fuerzas de seguridad para actuar.

El presidente del Náutico de Vigo, Rafael Tapias ha mostrado su preocupación por todos los problemas que conlleva este fenómeno. Primero porque teme que cualquier día no se llegue a tiempo, recuerda que la lancha de vigilancia del Náutico ha rescatado a más de una decena de jóvenes que han caído en su puerto deportivo en apenas un año. Pero además el botellón conlleva destrozos que tienen que reparar, lunas en las piscinas, los jóvenes que se meten en los barcos de sus dársenas. Pide que se actúe cuanto antes.