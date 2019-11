El Toro vuelve a escena. Santi Mina y Rafinha baja

El partido ante el Betis disputado este pasado miércoles no solo acabó con una derrota que vuelve a dejar cuestionado al técnico Fran Escribá sino con dos lesiones de jugadores importantes en el once titular. Santi Mina no pudo salir ya en la segunda mitad por unas molestias que acabaron siendo una rotura de fibras en el abductor izquierdo y Rafinha Alcántara tuvo que retirarse y con un edema óseo deberá limitar los impactos durante 10 días. Mina tendrá que estar de baja al menos 3 semanas.

Es el momento de ver en escensa al Toro Fernández, que aunque fue el delantero titular en las primeras jornadas de liga, quedó relegado al banquillo tras la recuperación de Santi Mina y apenas lo hemos visto.

Fran Escribá es consciente de la importancia del partido y está convencido de que ganarán al Getafe y confía en que la afición seguirá apoyando al equipo aunque "entiendo que estén molestos porque soy el responsable de la situación. Una cosa es sentirse más o menos culpable y lo analizará en su casa si no no haría falta entrenador y entiendo y prefiero que se focalice sobre mí. Los jugadores tienen que estar libres de presión. Pero estoy convencido de que la gente estará a muerte con los jugadores los 90 minutos".