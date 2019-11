Padres de niños con cáncer reclaman más personal en el Materno de Málaga

Nueva concentración este sábado de los padres de niños con cáncer ante el hospital Materno Infantil de Málaga con la que quiere denunciar la falta de personal en la unidad de oncología.

Consideran que faltan médicos oncólogos y reclaman al Servicio Andaluz de Salud que, al menos, garantice el contrato del tercer médico que actualmente presta servicio en esta unidad (ya que se le cumple el contrato a finales de noviembre) y que se cuenta con un cuatro especialista para atender a los menores ingresados en este centro sanitario.

La protesta ha tenido lugar en las escalinatas del Materno y convocados por la Asociación de Padres y Madres de Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma) y que han respaldado, con su presencia, otros colectivos como Observatorio 2024, Alcer o la Asociación de Moteros contra el Cáncer.

El presidente de Aspanoma, Juan Manuel Salas, asegura que el hospital "nos asegura que mantendrá, al menos, a tres oncólogos y que la dirección va a solicitar un cuarto, pero no saben si esa petición seguirá adelante. Nosotros consideramos que hacen falta cuatro médicos en oncología pediátrica», ha puntualizado Salas.

Casi un centenar de padres y madres se han dado cita en esta concentración que se suma a las jornadas de protesta y llamamientos que el colectivo ha realizado en las últimas semanas con la recogida de firmas (van más de 50.000) para evidenciar los recortes de la Junta de Andalucía en los servicios sanitarios de pediatría.

LA VERSIÓN DE LA JUNTA

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, niega que existan recortes o mermas en el servicio que se presta a los menores en el Hospital Materno Infantil por parte de los servicios de pediatría y oncología del centro, al tiempo que ha defendido la gestión del mismo.

Se ha dirigido especialmente y como “máxima representante de la Junta de Andalucía en Málaga, a los padres y madres de esos niños que requieren la atención y la ayuda de nuestros servicios de oncología. Muchos de ellos asociados a entidades que trasladan a los medios de comunicación estos días su preocupación por la falta de recursos y medios en el servicio de oncología pediátrica del Materno”.

A su juicio, los progenitores de estos niños enfermos son “posiblemente las personas con mayor grado de vulnerabilidad emocional que tenemos hoy por hoy en la provincia de Málaga, y muchas veces puede ser mal aprovechada esa vulnerabilidad por aquellos que quieren confundir y malmeter haciendo falsas acusaciones sobre una gestión que, no es que sea defendible, es que es estar más que orgullosos de ella”.

Navarro ha garantizado que en ningún momento se van suspender consultas de revisiones oncológicas pediátricas ni se van a dejar de cubrir las urgencias. “Nunca se han suspendido ni ha faltado la atención a estos pacientes que, les recuerdo, son menores”, ha dicho, al tiempo que ha apelado a “la responsabilidad de los dirigentes políticos y dirigentes de asociaciones y entidades que están al frente de es-tas reivindicaciones”.

Según la delegada de la Junta en Málaga “en el Materno no ha habido recorte de efectivos, y no sólo no ha habido ni los va a haber, sino que se ha dado un incremento de personal sanitario de casi un tres por ciento, con 47 profesional más en estos meses que llevamos al frente del Gobierno andaluz”. La plantilla ha pasado 1.573 efectivos a 1.620 según los datos del SAS.

En los años 80 se creó la planta de oncohematología (a la que pertenece la oncología pediátrica) en el Hospital Materno Infantil y el número de pediatras especializados en oncología nunca ha sido superior a 3, siendo inicialmente incluso inferior, aunque ha ido aumentando paulatinamente. De forma coyuntural y para cubrir las vacaciones de los facultativos ha contado con 4 especialistas.