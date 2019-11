Monedero apuesta por una empresa pública que saque a Laciana del paro

La Casa de Cultura de Villablino acogió un acto de la campaña electoral de Unidas Podemos, que contó con la presencia de uno de los fundadores de esta formación, Juan Carlos Monedero, en cuya intervención no dudó en atacar al PSOE y al PP por la situación en la que se encuentran las zonas rurales: “Hacía falta atender a la desindustrialización, hay que darles salidas reales y no salidas falsas como la del turismo. Eso no basta para emplear a la gente”, dijo ante un aforo repleto de público.

Por ello, Monedero explicó que plantean “una empresa pública de energía que atienda a la región que busque una transición energética real”, aunque lamentan que no guste “a las grandes empresas eléctricas ni a los mayordomos de estas empresas, que son PP y PSOE, porque después sus miembros terminan trabajando ahí “matizó.

En el acto también estuvo presente la candidata de esta fuerza política al Congreso por León, Ana Marcello, quien en la misma línea que Monedero achacó la situación de la España vaciada a las políticas de socialistas y populares: “Somos conscientes y hay que paralizar el desmantelamiento” poniendo como ejemplo los recortes que sufre la comarca en el tema sanitario y recordando que los mineros “son los grandes olvidados”, animando a la ciudadanía a acudir a las urnas ya que “merecemos una provincia como León y que sea posible vivir en esta tierra” destacó.