'Tempo' es la obra ganadora del segundo Certamen de Teatro de Ronda

Esta sábado se han entregado en el Convento de Santo Domingo los premios del II Certamen de Teatro ‘José Mª Ortega de la Cruz’, organizado por el TES de Ronda y el grupo ‘Entreamigos’, con la colaboración de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ronda. Durante las últimas semanas se ha podido disfrutar en el teatro municipal de la representación de las cuatro obras seleccionadas, de las 22 que se presentaron al concurso en esta segunda edición.

El jurado del certamen ha decidido que la ganadora sea para la compañía ‘In Habitans’, llegada desde Lérida, con la obra ‘Tempo’. El segundo premio ha sido para la compañía ilicitana ‘Teatro en Construcción’, con la obra ‘Huanita’. El tercer premio ha recaído en la obra ‘@Nueve’ de la cordobesa ‘Squizo Teatro’ y el cuarto para ‘Érase una vez’ de la compañía ‘Font Viva’, de Ibi (Alicante). El palmarés se ha completado con el premio al mejor espectáculo que ha sido también para ‘Tempo’ y con los galardones a los mejores actores protagonistas y secundarios, Laura Ors (Teatro en Construcción) y Rafael López (Squizo Teatro) y Gema Serrano (Squizo Teatro) y Oriol Vázquez (In Habitans), respectivamente. La mejor escenografía ha sido para la compañía ‘Teatro en Construcción’ que se ha llevado también el premio a la mejor dirección.

En el acto se ha vuelto a destacar la enorme calidad de las representaciones que se han podido ver en el certamen a pesar de que el público no ha sido tan numeroso como se podría desear. En todo caso, desde la organización, José Mª Ortega de la Cruz, ha pedido a todos los implicados en poner en marcha este certamen que no desistan porque el teatro no es un espectáculo de masas pero, ha dicho estar convencido de que con el tiempo esta actividad será un referente a nivel nacional teniendo en cuenta la importante respuesta de los artistas en apenas dos años.

El delegado de Cultura, Ángel Martínez, ha querido agradecer a todas las personas que se han implicado en el certamen afirmando que se va a trabajar para que el público tenga una mayor respuesta a estas propuestas, mostrando su deseo de revolucionar el teatro en Ronda uniendo esfuerzos entre todos los colectivos teatrales que existen en la ciudad con una enorme oferta formativa a nivel artístico que, ha dicho, merece una respuesta más importante.