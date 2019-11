El Eldense mereció más en Alzira (0-0)

U. D. Alzira: Ferrán Ferri, Abel Pérez (Dani Martínez 90´ + 5´). Pepín Tortosa, Isaac Puig, Sergio Bolix, Benja Rayos, Miguel Nemesio (Sergio Bono 90´ + 5´), Luis García, Carlos Ciscar, Carles Marco y Sergio Granados (Edu Alberola 62´).

C. D. Eldense: Carles Fluixá, Kevin Sanz, Mati No Garbarino, Ricky López, Mikel Uriarte, Hamza Bouayadi, David López, Abdelhadi Kalhok (Kevin Sánchez 46´), Víctor Oliver, Dani Salazar y Abraham Gomis (Nebil Ibáñez 90´ + 2´).

Goles:

Árbitro: Carlos Albaladejo García (Alicante). Amonestó a los locales Sergio Boix y Benja Rayos. También a los visitantes Hamza Bouayadi, Víctro Oliver y Dani Salazar.

Campo: Mcpal. Venecia de Alzira (Valencia). Alrededor de 500 espectadores.

Incidencias: 11ª jornada de liga en el Grupo VI de Tercera División. El Eldense vistió con su segunda equipación para evitar la coincidencia de colores.

Dejando por descontado que el Eldense lleva ocho jornadas sin ganar, que, en esas, solo ha sumado cuatro puntos de los 24 posibles gracias a otros tantos empates y que, en los dos últimos encuentros no pasado del empate a cero, no es menos justo señalar que en el partido disputado esta tarde en Alzira, los de Santi Rico han merecido la victoria ante un rival que ha tenido que trabajar duro para evitar que los de Elda se hicieran con los tres puntos en litigio. Una victoria que ha estado a punto de producirse de no haber sido porque el asistente de la zona de general levantó la bandera para anular un gol aparentemente legal, a Hamza Bouayadi cuando se cumplía el primero de los seis minutos de prolongación que dio el colegiado.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el Deportivo hizo méritos más que suficientes para haberse marchado al descanso con ventaja. A los siete minutos del choque, el Eldense filtró un balón a la espalda de la defensa local, Mati No Garbarino buscó la línea de fondo para ponerla en el segundo palo y Mikel Uriarte no llegó por muy poquito a cabecear el esférico.

Partido muy intenso / Cadena SER

El partido estaba siendo muy interesante por parte de los dos equipos con un Eldense plantando cara con claro desparpajo a un rival al que estaba sorprendiendo. Tanto es así que en el minuto 26, Kevin Sanz cortó un pase local para ponerla en los pies de Hamza que se plantó solo ante Ferrán Ferri que rechazó el esférico.

La presión en campo contrario de los Santi Rico hacía que a los de Pau Quesada les costara salir con el balón controlado teniendo que optar por el juego directo volcado principalmente a la parte derecha de su ataque.

En la reanudación, como no podía ser de otra manera, El Alzira salió dispuesto a buscar la parcela defensiva de los visitantes y a los nueve minutos de esa segunda mitad, Abel Pérez probó fortuna desde fuera del área, aunque se encontró con la respuesta acertada de Carles Fluixà.

Los azulgranas de Elda demostraban que también sabían sufrir escenificando un dispositivo muy disciplinado sin renunciar a la presión en campo contrario. Aun así, mediado el segundo periodo Nemesio no llegó por muy poco a un pase filtrado en una de las ocasiones más claras del Alzira que ya empezaba a echar mano de la potencia en los saques de banda ejecutados por Isaac Puig.

Dani Salazar en el lateral derecho y Víctor Oliver en el izquierdo además de Kevin Sanz y Mati No Garbarino en el centro de la zaga intentaban no dejar fisuras provocando que el choque estuviera abierto de par en par hasta que llegó la jugada polémica cuando anulaban un gol por posición antirreglamentaria, a Hamza Bouayadi. Se jugaba el primero de los seis minutos de prolongación que había dado el colegiado cuando el Deportivo arañó un saque de esquina a la izquierda de su ataque. Lo botó David López, remató Víctor Oliver y Ferrán Ferri sacó el cuero in extremis tras realizar un difícil escorzo, el rechace le llegó a Mikel Uriarte que remató dejando el cuero a Hamza, también en las inmediaciones del área de portería local, que lo introdujo dentro de la portería provocando el delirio en el banquillo deportivista hasta que se dieron cuenta de que el asistente de general había levantado la bandera invalidando lo que pudo ser el triunfo del Deportivo.

En resumen, partido más que aceptable de los de Santi Rico que tuvo que dar minutos a jugadores que apenas disfrutan de ellos como es el caso de Kevin Sanz, que lo aprovecharon de una manera muy a tener en cuenta.

El próximo domingo, posiblemente a las 17:30 h, el Eldense recibirá en el Nuevo Pepico Amat, al Elche Ilicitano.