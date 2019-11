Victoria de Viñales, título de Alex Márquez

Juan Antonio Lladós,Sepang (Malasia), 3 nov (EFE).- Los español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguieron sus respectivos objetivos en el Gran Premio de Malasia que se disputó en el circuito de Sepang, al lograr la victoria el primero en MotoGP y proclamarse campeón del mundo de Moto2 el segundo.,Alex Márquez sabía que tenía en Sepang su "segunda bola de partido" y esta vez la supo aprovechar, primero al conseguir una "pole position" que le permit

Sepang (Malasia), 3 nov (EFE).- Los español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguieron sus respectivos objetivos en el Gran Premio de Malasia que se disputó en el circuito de Sepang, al lograr la victoria el primero en MotoGP y proclamarse campeón del mundo de Moto2 el segundo.

Alex Márquez sabía que tenía en Sepang su "segunda bola de partido" y esta vez la supo aprovechar, primero al conseguir una "pole position" que le permitió salir desde la primera línea de la formación de salida y después al conseguir la segunda posición en carrera, sólo superado por el surafricano Brad Binder (KTM).

El piloto de Estrella Galicia 0'0 protagonizó una buena salida, sólo superado por uno de sus rivales en la carrera hacia el título, Brad Binder, pero dejando por detrás al suizo Thomas Luthi (Kalex) y, con esas cuentas, el español era matemáticamente campeón del mundo, pero había que aguantar las dieciocho vueltas a las que estaba programada la prueba.

Brad Binder no dio opción a ninguno de sus rivales y tampoco se metió en "berenjenales" a la hora de ralentizar la carrera para intentar el error de Alex Márquez que alargase la pelea por el título hasta la carrera de la Comunidad Valenciana. Binder no buscó líos y Luthi no pudo.

Así las cosas, la segunda posición le dio el título de Moto2 al español Alex Márquez que, un año más, como ya sucediera en 2014, consiguió el título mundial como su hermano Marc Márquez en MotoGP en la misma temporada.

Y, Marc Márquez enmendó, con una espectacular salida, sus problemas de entrenamientos, pues pasó en una sola vuelta desde la undécima posición a la segunda, tras un Maverick Viñales (Yamah YZR M 1) que estuvo intratable a lo largo de toda la carrera.

Tanto Viñales como Márquez consolidaron sus posiciones en la prueba malaya, en tanto que por detrás los italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se pelearon por la última posición del podio, a los que en las vueltas finales se unió el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), aunque por el camino se dejase un ala de su moto tras impactar en una curva con la moto del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19), que por unos instantes fue líder en la vuelta inicial.

La pelea entre italianos se decantó finalmente del lado de Dovizioso, si bien Rossi acabó satisfecho una prueba en la que, después de mucho tiempo, tuvo opción de pelear por el podio, además de protagonizar la vuelta rápida de carrera, y frenando los ímpetus de un Alex Rins que no pudo pasar del quinto puesto.

El español Marcos Ramírez (Honda), que logró la "pole position" en Moto3 por segunda vez consecutiva, no pudo refrendar esa superioridad en una carrera en la que una vez más Lorenzo dalla Porta y su Honda evidenciaron tener una velocidad inalcanzable para todos sus rivales y así pudo sumar su cuarta victoria de la temporada y la tercera de manera consecutiva.

Con Dalla Porta en el podio, en esta prueba sí acabaron dos pilotos españoles, Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Jaume Masiá (KTM), quien protagonizó una espectacular remontada desde la última posición de la formación de salida al tener problemas con su moto durante la vuelta de formación.