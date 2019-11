El Guada FSF enseña músculo (7-0)

Bayyana CD 0 - Guadalcací FSF 7

El Guadalcacín FSF logró una cómoda victoria en su visita a tierras almerienses. El conjunto de Andrés Sánchez, que llegaba a esta cita tras el duro golpe sufrido en su visita al Cajasur, firmó una notable actuación cerrando una goleada que pudo haber sido de escándalo de no ser por las intervenciones de mérito de la portera del conjunto local.

Muy serias se mostraron las jugadoras del Guada durante todo el partido. Tainara, que regresaba a la portería tras lesión, transmitió seguridad a las suyas en una primera mitad muy completa por parte del cuadro jerezano. Resolutivas arriba, el equipo se mostró ordenado y mantuvo una buena intensidad durante casi todo el encuentro.

Ogalla pronto pondría por delante en el marcador a un Guadalcacín que ganaría en tranquilidad con un tanto de Lorena al que se le unió el de Tainara. La portera brasileña, que había dado unos segundos antes el susto, se sumó al ataque para aumentar la ventaja en el marcador para su equipo. Ya no jugaría más, ya que Andrés Sánchez decidió que no arriesgara para no romperse tras el percance sufrido.

En la segunda mitad, el equipo jerezano siguió en la misma línea de juego y manejó a su antojo el encuentro. El cuadro local se mostró muy voluntarioso, pero no estuvo acertado arriba y se vio superado por el buen hacer de su oponente.

FICHA TÉCNICA:

Bayyana CD: Paula, Raquel, Laura, Marina y Lola. También jugaron María, Celia, Nieves, Rosa, Alba y Paula Anabella.

Guadalcacín FSF: Tainara, Jacke, Lorena, Angelia y Ogalla. También jugaron Sandra García, Pepa, Laura, Sandra Fernández, Natalia y Gisela.

Goles: 0-1 Minuto 5: Ogalla, 0-2 Minuto 7: Lorena, 0-3 Minuto 13: Tainara, 0-4 Minuto 15: Jacke, 0-5 Minuto 23: Jacke, 0-6 Minuto 29: Lorena y 0-7 Minuto 33: Natalia.

Árbitros: Cruz Gutiérrez y López Valero (colegio andaluz).

Pabellón Santa María del Águila.