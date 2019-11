El motociclismo español presume de cantera en el Circuito de Jerez

El ESBK, Campeonato de España Cetelem de Superbike, llegaba este domingo a su fin en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto donde se han celebrado las carreras correspondientes a esta séptima y última prueba de la temporada, otorgándose los títulos de campeones en las categorías de: SBK Junior, que se adjudicaba Unai Orradre, Pre Moto3 que conquista David Real, Angel Piqueras en Moto4, Paquita Ruiz en Supersport y Gaelle Remy en Superbike femenino, uniéndose a los ya conseguidos en la jornada de ayer por parte del chileno Maximilian Scheib en Superbike, y Óscar Gutiérrez en Supersport.

En una jornada que amaneció gris para finalizar con mucho sol, se daba inicio al warm up de todas las categorías bajo una pista húmeda tras las lluvias acaecidas durante la noche. Un trazado que, gracias al viento, se secaba de forma rápida, si bien, al inicio del programa de carreras, los pilotos debían hilar fino para no caer en la trampa de pisar algunos parches de humedad que aún se mantenían en determinados puntos de la pista. Con este escenario, se daba inicio a la primera carrera del programa de hoy, la clase de Superbike Junior donde Unai Orradre, tenía todo a su favor para proclamarse nuevo campeón de España. Y no defraudó. Valiéndose de la pole conquistada ayer, realizaba una buena salida llevándose a su rueda a Yeray Ruiz, único piloto capaz de aguantarle el ritmo y que al final le aguaba la victoria, si bien, Orradre se llevaba con el segundo puesto de hoy el título de campeón, mientras Yeray Ruiz con su intenso duelo con Unai, lo saldaba con la victoria. Por detrás, Alejandro Carrión, también encuadrado en la estructura andaluza del Deza-Box77 Racing, al igual que el ganador, se alzaba con la tercera plaza.

En la categoría de Supersport, una vez conseguido el título en la jornada de ayer por parte de Oscar Gutiérrez, el interés se centraba en el ganador de la carrera de hoy que pronto se vio iba a estar entre el propio Oscar Gutierrez y Héctor Garzo. Y es que desde los inicios de la carrera ambos marcaron un ritmo demoledor que les hizo destacarse del resto para mantener en las postrimerías de la prueba un duelo por la victoria que se saldó a favor de Garzo cuando Gutierrez se iba al suelo en la curva Angel Nieto. Gutierrez por su parte, a pesar de su caída, terminó feliz ya que pudo retomar la carrera y acceder al tercer puesto, cediendo el segundo lugar a Borja Quero que, aunque a una distancia considerable, conseguía doblegar al coronado campeón.

En la categoría reina de Superbike, donde en la carrera del sábado se proclamó campeón el chileno Maximilian Scheib, se disputaba hoy la segunda manga con el propio Scheib, el francés Christophe Ponsson y el andaluz Alejandro Medina como principales protagonistas. Siendo líder de la prueba Scheib, la carrera fue interrumpida en la vuelta ocho por aceite en pista, reanudándose la misma a un total de 5 vueltas. En la nueva salida, eran los mismos protagonistas batiéndose el cobre en dura pugna entre los tres hasta la misma línea de meta cuando Scheib, casi en foto finish, se hacía con el triunfo por delante de Ponsson y Medina por este orden.

En las categorías pequeñas y empezando por Pre Moto3, los tres principales contendientes al título, es decir, David Real, Hugo Millán y Marco Morelli, fueron a la postre los protagonistas de una carrera donde el líder del certamen, David Real fue perdiendo fuelle a medida que pasaban las vueltas para quedarse en una tercera posición en tierra de nadie que le servía para alzarse con el título, dejando que Morelli y Millán tuviesen su particular mano a mano por la victoria de la que salía ganador Marco Morelli con Millan segundo y David Real subiendo al tercer peldaño del pódium como campeón.

Por su parte, en Moto4, José Manuel Osuna piloto del equipo del Circuito 'Jerez Andalucía Motor Talent', no pudo rubricar su gran pole conquistada en el día de ayer con una victoria que se le escapó en la misma línea de meta, si bien, conseguía para el equipo del circuito cerrar el año con un pódium en casa en segundo lugar. Y es que batalló en un grupo de cuatro pilotos, comandando la prueba prácticamente desde el inicio, y de esta guisa entraba por meta para afrontar la bandera ajedrezada, pero la igualdad mecánica y sobre todo, el rebufo de su rueda lo cogió Brian Uriarte para salirse poco antes de la línea de llegada y sobrepasarlo por escasas 0.017 milésimas. 'Ha sido una carrera muy difícil' señalaba el piloto de Jerez Andalucía Motor Talent, José Manuel Osuna. 'Habíamos hecho una buena cualificación ayer saliendo primeros y también una buena salida hoy. Durante la carrera, hemos intercambiado posiciones pero casi todo el tiempo he estado tirando yo del grupo. Ha sido una pena que yendo primero en la última vuelta en la línea de meta me quitaran la primera posición, aunque estoy muy contento por todo el equipo' finalizaba comentando el joven piloto andaluz.

Por su parte, Brian Uriarte, piloto que luchaba por el título de la categoría, resultaba vencedor de la carrera, si bien, el título se lo adjudicaba Angel Piqueras que, en una carrera conservadora, lograba la cuarta plaza que le proporcionaban los puntos suficientes para alzarse con el preciado título de la categoría.

Cerraba el programa de carreras, la categoría SBK Femenino donde Paquita Ruiz en la clase de Supersport y Gaelle Remy en la clase de SBK se jugaban el título. La carrera, tuvo en Maria Bellot, clase de Supersport, a su ganadora, si bien, la tercera plaza de Francisca Ruiz proclamaba a esta última ganadora del Campeonato. Por su parte, Remy Gaelle que finalizaba quinta, era la mejor en la clase de SBK que lideraba y de la que salía campeona aquí en Jerez.

Gala de Campeones RFME

Tras la jornada de carrera y la posterior foto de familia de los campeones en la recta de meta del circuito, la Real Federación Española de Motociclismo (RFME), llevó a cabo en la Sala de Conferencias del trazado jerezano, su anual 'Gala de Campeones' en la que se entregaban los trofeos y diplomas a los ganadores de todas las categorías de esta edición 2019 del Campeonato de España Cetelem de Superbike.

Manuel Casado, Presidente de la RFME y José Ramón Garcia, Vicepresidente, junto a Laura Alvarez, Vicepresidenta de Cirjesa, representantes de la marca Cetelem, principal sponsor del campeonato, fueron los encargados de hacer entrega de los premios y diplomas a pilotos y fabricantes en las distintas clases.

Resultados CARRERAS DOMINGO

SBK Junior

1. Yeray Ruiz (DEZA-BOX77 RACING TEAM) – 23.11.032 2. Unai Orradre (BCD MS RACING) – 23.11.077 3. Alejandro Carrión (DEZA-BOX77 RACING TEAM) – 23.13.743 4. Ángel Heredia (KAWASAKI PL RACING JUNIOR) – 23.15.456 5. Álvaro Díaz (ARCO-MOTOR UNIVERSITY) – 23.15.595 6. Raúl Pérez (TEAM ALARXA RACING) – 23.15.846

PreMoto3 – Promo3

1. Marco Morelli (IGAXTEAM) – 24.25.601 2. Hugo Millán (CUNA DE CAMPEONES) – 24.25.771 3. David Real (IGAXTEAM) – 24.33.828 4. Kiko María (MOTO ACTION TEAM) – 25.06.936 5. Héctor Yebra (HY COMPETICION TEAM) – 25.07.985 6. Pedro E Benito (MIGUEL OLIVEIRA-FUN CLUB)

Supersport: carrera 2

1. Héctor Garzo (ONE FOREX CARDOSO SCHOOL) – 28.07.473 2. Borja Quero (DR7 PLADISER BQ39) – 28.19.568 3. Óscar Gutiérrez (ANDOTRANS TEAM TORRE) – 28.30.203 4. Joan Uviña (EASYRACE TEAM) – 28.32.447 5. Vertti Takala (HUJAKKO RACING) – 28.37.930 6. Alex Toledo (BCD MS RACING) – 28.41.697

SBK: carrera 2 (tras bandera roja)

1. Maximilian C Scheib (KAWASAKI PALMETO PL RACING) – 8.37.657 2. Cristophe Ponsson (GIL MOTOR SPORT) – 8.37.672 3. Alejandro Medina (ONEFOREX CARDOSO SCHOOL) – 8.37.785 4. Jeremy Guarnoni (TACK KAWASAKI) – 8.40.299 5. Christian Palomares (SP57 AIT RACING TEAM) – 8.42.303 6. Román Ramos (TEAM SPEED RACING) – 8.43.653

Moto4 – 85GP

1. Brian Uriarte (SCHOOL TEAM MONLAU) – 21.56.439 2. Jose Manuel Osuna (JEREZ ANDALUCIA MOTOR TALENT) – 21.56.456 3. Jesús Torres (SP57 JUNIOR TEAM) – 21.56.682 4. Ángel Piqueras (SCHOOL TEAM MONLAU) – 21.56.751 5. Jose Luis Armario (FAU55 RACING) – 21.57.357 6. Alberto Fernández (FAU55 RACING) – 21.58.925

SBK Femenino

1. María Bellot (ssp) (MDR ISARQ) – 26.03.316 2. Nuria Llabres (ssp) (AZMER & JACOMOTO) – 26.08.930 3. Francisca Ruiz (ssp) (PR46+1 RACING TEAM) – 26.31.383 4. María Medvedeva (ssp) (TEAM ROSSO E NERO) 5. Gaelle Remy (sbk) (TEAM THUY RACING) – 26.43.534 6. Mª Cristina Juarranz (sbk) (I+DENT RACING TEAM) – 26.43.862