O CD Lugo vence ó Rayo Vallecano (1-0)

"El fútbol es injusto y muy hijo de puta". Con estas verbas arrancaba a rolda de prensa post-partido de Paco Jémenz tras caer pola mínina no Anxo Carro. O certo é que o CD Lugo tivo o seu anxo da garda velando dende o arrinque do partido. O 1-0 que se colocaba no marcador ás beiras do rio Miño deixa ós lucenses na décimo quinta posición da táboa clasificatorie e a Eloy Jiménez en pé.

Tarde chuviosa e gris. A que ven por defecto neste meses de outono en Lugo. As nubes non marchaban, pero o ceo comezaba abrirse para os locais con ocasións para un Yanis que se revolvía con cada balón que roubaba e un capitán que tentaba a sorte dende fora da área. Pero o Rayo dominaba. Embarba perdía a oportunidade máis clara para o conxunto visitante fallando un penalti que Ander Cantero non permitía entrar parándoa co pé.

O Anxo Carro aplaudia, animaba e cantaba para que os seus rendabilizaran a ocasión perdida dos de Paco Jémez, pero os lucenses non espertaban. Marchaban ó descanso sen movementos no marcador, pero sen deixar sensación de control e seguridade sobre o verde.

No regreso ó terreo de xogo o CD Lugo tirou por baixo as estatísticas e conseguía ver pasar os minutos sen enxcaixar gol. E asi, amosando unha boa solidez defensiva, co debut de Djalo na mesma, os de Eloy Jiménez medraron. Medraron cara o gol.

No minuto 68, un impoluto pase de Yanis permitía que Herrera picara a bola sobre o gardamallas visitante e selar a terceira vitoria do CD Lugo no que vai de Liga. Pero houbo que sufrir. O Rayo non quería marchar cas máns baleiras e a sorte, deste vez, púxose do lado dos locais. Xa no desconto, os de Paco Jémez acumulaban chegadas e oportunidades, a máis clara, un balón que mandaba Andrés Martín o interior do poste.

En resumo, unha vitoria que os deixa fora dos postos da queima e con Eloy durmindo ós mandos do banco unha semana máis. "Me alegro por los chicos. Es un muy buen resultado, pero hay que ocncienciarse de que esta liga es dura y de que hoy estaremos fuera, otra semana dentro del peligro...y el que crea que no está muy equivocado", sentenciaba Jiménez.

que, no minuto 68 concedía un maxistral pase que Cristian Herrera se encargaba de picar por riba do gardamallas visitante.