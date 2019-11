Más de 1.600 alumnos tiene que desplazarse a otros municipios para ir al colegio

Un total de 1.637 niños en la Comunidad de Madrid tienen que desplazarse cada día a otros municipios para ir al colegio, según datos oficiales a los que ha tenido acceso la Cadena SER. En la mayoría de los casos el motivo por el que tiene que irse a otras localidades es porque la oferta de plazas en centros públicos en sus municipios no es suficiente.

De esos 1.637 niños que tienen que desplazarse a otras localidades, 264 lo hacen porque no hay un centro educativo en su municipio, 741 porque no hay una oferta suficiente donde viven y 632 porque son alumnos de educación especial, y donde residen no hay un centro de este tipo.

En total 44 centros educativos escolarizan a alumnos censados en otros municipios, de ellos ocho son de educación especial. Estos colegios reciben a cambio una ayuda anual de la Comunidad de Madrid para hacer frente a ese gasto adicional, como por ejemplo, para luz, la calefacción o para reparaciones menores.

Este 2019 el importe abonado ha sido 187.000 euros. Sin embargo, desde los ayuntamientos que reciben estas cantidades, como es el caso de Rivas, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, dicen que es una cantidad que "se queda corta".