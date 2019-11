El Atlético Baleares no ha perdido en su estadio en lo que va de campaña, no concede, no levanta el pie. Así pasan y seguirán pasando hasta que Manix y su equipo decidan que no es un buen domingo para irse a comer con tres puntos más. Uno detrás de otro jornada tras jornada a modo de "brunch" inglés para hacer boca todos los domingos. La última sentada, 3-1 ante el Real Oviedo B.

10 victorias en 11 partidos, el último resultado de 4-1 ante el Inter de Madrid le hizo al míster repetir alineación inicial. Parece el día de la marmota desde hace más de mes y medio en el Estadi Balear: Van a ver a su equipo, marca Gabarre, el equipo gana, sigue líder...Y que pase el siguiente.

El ATB comenzó dominando el juego, y antes de los diez minutos de encuentro llegó la primera ocasión para los locales en las botas de David Haro. En el minuto 18 buen pase de Jordan que Gabarre estalló contra el larguero y la continuidad de la jugada finalizó con un balón de Haro para que Jorge Ortíz se vistiera de goleador, que ya lleva seis.

Alarcón por parte de los visitantes tiró un penalti señalado a Vallori por mano con mucha clase y puso las tablas en el marcador en el minuto 36’ a lo Panenka.

Cinco minutos tardó la duda en el Estadi Balear, los que tardó Gabarre, el Killer en robar el balón a la defensa y lanzarse una galopada que cruzaría a la salida de Valens para meter su séptimo gol consecutivo. Con el marcador poniendo a penas el 2-1, Gabarre asistió a Jordan para marcar el 3-1 con el que se llegaba al ecuador.

Una segunda parte con el encuentro casi sentenciado que no se movió en el segundo acto, fueron suficiente la renta de tres goles en la primera parte por parte del líder de la Segunda División B para continuar su exagerada racha triunfal. 30 puntos de 33 posibles.

Manix movió banquillo y dio entrada a José García, Alberto Gil y Cervero, involucrando cada partido a toda la plantilla un día más. Engranando cada vez más una máquina que cualquier día, si se lo proponen, se pone a construir las gradas que faltan del nuevo Estadi y lo hace antes que las instituciones responsables.