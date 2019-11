La falta de puntería condena a ElPozo Murcia

ElPozo Murcia visitó Badalona para enfrentarse a Industrias Santa Coloma. La palabra que podría definir la primera parte es 'igualdad', un carrusel de emociones con un equipo local que empezó tímido, pero que rapidamente le echó el guante a los murcianos para empatar antes del descanso.

El primero en golpear, sin embargo, fue ElPozo. Álex Yepes abrió el marcador con un reloj muy tempranero, lo que dio claros síntomas de dominio. No se hizo esperar el segundo del conjunto charcutero, Andresito batió la meta catalana para reforzar la autoridad visitante del encuentro. Pero cambiaron las tornas. Se armó de valor el conjunto local para remar a contracorriente y sobreponerse al rival, primero Petry conectó un potente derechazo ante el que nada pudo hacer Espindola. En una acción casi consecutiva, Well hizo lo propio para poner las tablas, llegando solo a línea de fondo perseguido por Yepes, que no llegó a alcanzar al pívot de Santa Coloma.

En la segunda mitad continuó la absoluta igualdad, a ElPozo le costaba llegar a puerta y cada vez que lo hacía se encontraba con Freixas. Álex Yepes y Alberto García se daban de bruces con la puerta de Santa Coloma, faltaba definición. A falta de tres minutos Giustozzi sacó a Andresito de portero jugador, el empate no le servía a un equipo que si se dejaba puntos en Badalona, tanto Iinter como Barça se distanciarían demasiado. Cuando todo parecía indicar que el partido se lo podría llevar el conjunto murciano, Petry desestabilizó los cimientos de ElPozo con un tercer gol a falta de un escaso minuto y medio.

La última la tuvieron los charcuteros, Andresito lanzó un doble penalti a falta de un segundo de la bocina final, sin embargo Freixas hizo un paradón y en el rechace Paradynski anotó de cabeza. Los momentos posteriores fueron angustiosos y tensos para los dos equipos porque no se sabía si el gol había entrado a tiempo o no. Finalmente no le dieron el gol al equipo murciano y los de Giustozzi cayeron 3-2 en un partido que tuvo en sus manos.