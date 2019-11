Derrota de impotencia en Santo Domingo

No se puede decir que el Racing no lo intente, pero no le da para poder sumar de a 3 en Segunda División. Da igual 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 o plantar en el campo 3 delanteros centros, 3 extremos y un sólo centrocampista por detrás, ni con eso el Racing es capaz de perforar la meta rival.

Ante el que era el peor local de la categoría, el Racing fue incapaz de poner en demasiados aprietos a Dani Jiménez, tan sólo un remate de David Rodríguez al palo (con la portería vacía y desde el área pequeña), un centrochut de Enzo Lombardo de falta lateral y un disparo de Nuha en el descuento que se fue al lateral de la red fueron las ocasiones de un conjunto verdiblanco que desde el cambio de Kitoko en el minuto 63 planteó, al menos por nombres, una apuesta más ofensiva.

No entraron bien al partido los de Ania pero cuando parecía que podían asentarse, Dani Romera ganó la partida a Jordi Figueras y filtró un pase a la espalda de los zagueros visitantes para que Stoichkov batiera la meta defendida por Luca Zidane.

Después de ahí, el míster asturiano repitió la fórmula mágica que le dio buen fruto en Tenerife: Nico Hidalgo por Kitoko y Cejudo al doble pivote. Pero ni con esas. Poco después fue Cejudo quien dejó su lugar a un Jon Ander que reaparecía tras 7 meses de lesión, lo que provocaba una anarquía táctica en la que sólo Mario Ortiz se quedaba por detrás de Yoda, Nico, Enzo, David Rodríguez y el ya mencionado Jon Ander. Tampoco así pudo.

Y quiso quemar las naves otra vez el técnico racinguista: Figueras, que firmó uno de sus peores partidos como jugador del Racing, dejó su lugar a Nuha, conviviendo en el terreno de juego los 3 delanteros que Ania se llevó a tierras madrileñas.

Pero tampoco, como dice el dicho: "Cuando no está de Dios..."

Ficha técnica

Alcorcón (4-4-2): Dani Jiménez; Laure, David Fernández, Diéguez, Bellvis; Óscar Arribas, Boateng, Dorca (Elgezabal, 59'), Sosa (Paris Adot, 46'); Stoichkov, Dani Romera (Sandaza, 85').

Racing (4-2-3-1): Luca Zidane; Buñuel, Olaortua, Figueras (Nuha 87'), Moi Delgado; Mario Ortiz, Kitoko (Nico Hidalgo, 63'); Yoda, Cejudo (Jon Ander, 77'), Enzo Lombardo; David Rodríguez.

Goles: 1-0 (Stoichkov, 26').

Amonestaciones: Figueras (5', amarilla), Kitoko (37', amarilla), Buñuel (79', amarilla) y Jon Ander (93', amarilla) por el Racing y Samuel Sosa (42', amarilla), Dorca (54', amarilla), Bellvís (62', amarilla), Adrián Diéguez (81', amarilla) y Boateng (94', amarilla) por el Alcorcón.