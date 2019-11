Una semana más, líder (1-3)

El Atlético Benavente Desguaces Casquero seguirá una semana más liderando el grupo 1 de la segunda división b de fútbol sala, al imponerse en la mañana del domingo al Ribeira de Lugo por 1-3.

La victoria de los de Chema Sánchez les permite no solo liderar en solitario, (con 19 puntos) también alejarse de rivales directos que siguen dejándose puntos, como el Deyma, que cayó ante Leis (ahora segundo, con 17 puntos), o el Albense, tercero con 16 puntos, que no pasaba del empate ante el Prone Lugo, que no había logrado hasta esta jornada ningún punto.

El próximo sábado, en la Rosaleda, el At. Benavente pondrá en juego ese primer puesto, ya que recibirá al segundo en la tabla, Leis de Pontevedra.