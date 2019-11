Torrox apela al sentimiento con la nueva campaña que mostrará en Reino Unido

Torrox quiere acercarse al turista británico a través las sensaciones que puede percibir con sus cinco sentidos y un sexto, el de la emoción. Este domingo se ha lanzado, a través de redes sociales, el video promocional que llevan a la World Travel Market que se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre.

Con el eslogan #Feel the best climate of Europe “queremos transmitir la importancia de los sentimientos en un vídeo en el que además se muestra lo mejor de nosotros mismos” manifestaba el alcalde de Torrox, Óscar Medina, responsable del área de Turismo. Medina ha matizado también que pretender reforzar la marca Mejor Clima de Europa, “girando el audiovisual en torno a todo de lo que se puede disfrutar en este rincón privilegiado al sur de Europa”.

Ayuntamiento de Torrox

A través de las imágenes prácticamente se podrá sentir la magia de sus atardeceres en alguno de sus nueve kilómetros de costa, el color de sus calles engalanadas, la esencia de su gente, sus tradiciones y gastronomía, así como la luz que emana el municipio de Torrox, conceptos a los que se hace referencia.

También se pretende llegar a las emociones, para que pueda sentirse especial deleitándose con placeres fuera de lo cotidiano, la libertad que ofrece el contacto directo con la naturaleza o todas las actividades y fiestas para que durante las vacaciones puedan volver a sentirse vivo en un espacio único.

Lidia Santos, modelo ‘curvy’, influencer y concursante de ‘Supervivientes 2019’ nombrada Turista del Año de Torrox el pasado mes de septiembre, protagoniza la campaña audiovisual, la primera vez que desde el consistorio torroxeño recurren a la imagen de un personaje de proyección internacional.

Es un proyecto muy elaborado, en el que se lleva trabajando meses para poder captar imágenes de diferentes actividades y festividades de Torrox. La procesión de los patronos del municipio, o el Loona Festival, se intercalan con la magia de los bellos atardeceres de El Morche, el color de la plaza de Torrox con sus llamativos paraguas y vistas panorámicas de un rico y variado paisaje.

Este video servirá de escaparate en las diferentes ferias internacionales y nacionales de turismo, donde se mantienen entrevistas con diferentes tourperadores e inversores que ya han mostrado su interés en el proyecto como Destino Turístico de Calidad, por lo que se ha editado tanto en inglés como en español.

El estreno mundial se ha realizado este domingo, 3 de noviembre, a las 18 h., a través de las redes sociales del Ayuntamiento.