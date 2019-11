El Purri conoce a Los Purry Babys

Al ladito de la playa de La Caleta, hay un huerto enorme. No se cultivan plantas, ni flores ni verduras. Ahí se siembra el futuro del carnaval de Cádiz. Y las semillas están brotando con tantas fuerzas y ganas que deslumbra la luz de este despertar inmenso. Ahí, al ladito de las barquitas, está el Club Caleta y, dentro ensaya, a una hora intempestiva, la que prohíbe las siestas pero alimenta los sueños, a las cuatro de la tarde, la nueva chirigota infantil de La Viña. Se llamarán en el carnaval de 2020 Los Purry Babys. Será su primera vez como grupo en el Falla y su actuación será un homenaje declarado a José Sibón Pedemenonte, el gran Purri de Cádiz. Niños que empiezan en el carnaval recordando historia viva de la fiesta. Y hoy, con la radio como testigo, esos niños y ese hombre se ven por primera vez. El futuro y el pasado unido en el presente, en un huerto de ilusiones llamado Club Caleta.

La idea de formar este grupo partió de Manolín Santander, Manuel Domínguez Portilla, Joshua Payán y Juan Pérez. "Vimos que no había ninguna chirigota infantil de Cádiz en la final de este año y creímos necesario promover un grupo de aquí", explica Santander. Portilla y algunos de los niños presentes en la chirigota consiguieron un enorme éxito en este carnaval con el cuarteto de Harry Potera. Y una vez garantizado el futuro viñero del cuarteto, también quisieron asegurar el de la modalidad por excelencia del barrio. "Ellos están muy ilusionados y nosotros con ellos", explica Portilla.

Son un manojo de nervios, pero también disciplinados. Se presentan en modo metralleta: Javi, Edurne, Sandro, Aníbal, David, Antonio, Dani Iker, Celia, Claudia, Manuel, José Luis, Antonio, Álvaro, Roberto, Israel... Son los que han podido venir. "Vienen a esta hora porque es la que mejor les encaja en sus apretadas agendas", explica Portilla. "Ensayan y luego se van a jugar al fútbol, al baile o a estudiar. Vienen incluso enfermos porque les gusta mucho esto".

La idea del tipo surge de un intento de inculcar a estos recién nacidos en la fiesta un episodio histórico del carnaval como fue el auge de la Peña Nuestra Andalucía, la peña que con nombres como Pedro Romero, Aurelio del Real, Carlos Brihuega, Jesús Monzón, Pepe Silva, Galleguito o el gran Purri de Cádiz tanto éxito consiguió. Purri es el sobrenombre de José Sibón Pedemonte, acompañante de numerosos artistas, desde Manolo Escobar a Rocío Jurado, y componente de míticas agrupaciones: Los tarantos, Pregones, Al compás de mi cepillo o Anónimo Gaditano entre otras muchas. Con un enorme duende, Purri destacaba en la parte delantera con unos bailes imposibles sobre su propio eje, que convirtió en marca de la casa.

Y arrancada la segunda década del siglo XXI, estas niñas y niños recordarán la gran época que fueron los ochenta del siglo XX vestidos de Purri. Ellos, antes de empezar, no sabían quién era el Purri. "Yo sé que baila muy bien", dice una de las niñas. "Hace fiuuuuuu, y un giros increíble", añade otro gráficamente. Empezaron a ensayar en agosto , pero no ha sido hasta ahora, bien adentrado el otoño, que Purri y sus Purry Babys no se han conocido.

Y ese día en que la radio visita el Club Caleta aparece el Purri y aquello se vuelve una enorme fiesta. Purri aparece y todos los niños se revolucionan, corean su nombre y, en un segundo, se ponen a cantar y a imitar su arte. "Chailolá, chalailolá, lolalá...." gritan mientras todos bailan.

Purri ríe y llora a la vez. Es la primera vez que les ve cantar, es la primera vez que siente directamente el homenaje que le están preparando. "Esto es muy bonito, no lo olvidaré nunca", les agradece entre lágrimas. "Me tenéis para que lo queráis, para vestirme de niño, de viejo o de lo que queráis". Y todos aplauden. El encuentro entre Purri y los Purry Babys es una fiesta, pero también una inesperada lección. "La historia no es solo la que aprendéis en el colegio. También está la historia de Cádiz, la que representa este carnaval. Y yo soy parte de esa historia", se reivindica Purri ante la mirada atenta de todos.

Quizá ellos no lo sepan, pero cuando sean mayores se acordarán de este momento, que ha inmortalizado la radio para siempre y recordarán cuando cantaron y bailaron junto al Purri de Cádiz. Para entonces este huerto que se siembra a la orilla de La Caleta habrá florecido y dado muchos frutos. Para eso lo riegan cada día unos abnegados adultos ante unos entregados niños.