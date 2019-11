El defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, y los vecinos del distrito Norte de esta capital andaluza han denunciado un empeoramiento en el servicio eléctrico que ha afectado especialmente a La Paz y que ha dejado a miles de personas sin suministro durante dos jornadas seguidas del puente.

Según ha explicado a Efe Martín, el distrito Norte ha mantenido los continuos cortes de suministro que padece desde hace meses, aunque la falta de luz se ha recrudecido durante este puente festivo y ha dejado sin electricidad a la barriada de La Paz durante dos jornadas seguidas.

Martín y el sacerdote de la Paz, en el distrito Norte, Mario Picazo, se encerraron el pasado octubre y durante una semana en una iglesia del centro de Granada para reivindicar el final de estos continuos apagones, una protesta con la que lograron apoyos instituciones y ciudadanos que no ha solventado el problema.

"Hemos estados unos días bien, y hay zonas como Molino Nuevo en las que se va menos la luz, pero esta situación es injusta, insostenible e inhumana", ha detallado a Efe el sacerdote de La Paz.

El párroco ha explicado que desde hace varios días la luz se va sobre las 18.30 horas pero vuelve, aunque el corte del pasado viernes se extendió toda la tarde y hasta la noche.

Se repitió además el sábado, "que hasta tuvimos que dar la misa sin luz", y ha vuelto a pasar este domingo, cuando seguían sin luz a las 20.00 horas.

"Estamos desesperados", ha resumido Picazo, que ha lamentado que estas continuas faltas de suministro estén "cansando y castigando" a un barrio que intenta salir adelante y al que siente que han criminalizado.

El defensor de la Ciudadanía ha adelantado que, como hicieron durante su encierro, repetirán cuantas veces sean necesarias tantas medidas de presión como puedan para exigir soluciones a Endesa, que desde el inicio de los apagones los ha atribuido a los enganches ilegales relacionados con el cultivo de marihuana.

"Yo reto a Endesa a que me demuestre que los apagones son por eso, que un técnico se siente conmigo en una mesa y me ponga los números, y que me enseñe en un mapa dónde están todas esas plantaciones que dicen porque si existen, yo puedo decir que la mayoría de los vecinos del barrio no somos así", ha recalcado Picazo.

Este cura abre cada tarde la parroquia para que los chavales del barrio estudien en sus instalaciones, las mismas que el viernes estaban "sin luz, sin calefacción y sin respuestas", pese a lo que la factura que pagan a Endesa "no baja".