Feministas claman contra "la injusticia de la manada de Manresa"

Feministas protestan por la injusta sentencia del caso de la ‘manada de Manresa’. Una auténtica aberración judicial, según el movimiento 'Feministas 8M Jaén". La sentencia, consideran, es "patriarcal". Recordamos que el fallo califica de abuso el caso de una niña de 14 años, en estado de inconsciencia y que fue violada por cinco hombres mientras un sexto los grababa. La justicia no lo considera agresión.

Más de un centenar de personas se congregaron a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Jaén, con la presencia de la propia subdelegada del gobierno, Catalina Madueño, sindicatos y otros miembros políticos de PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

Algo que ha hecho saltar las alarmas entre los movimientos feministas de toda España. De hecho, esta protesta ha sido repetida en numerosas ciudades de todo el país. Exigen una reforma del código penal, además de una correcta formación de jueces y fiscales en materia de igualdad y violencia de género. Con ello pretenden que se acabe el machismo en las sentencias judiciales.

Marga Gutiérrez, del movimiento convocante, considera que hay "machismo y patriarcado en todas partes". Por supuesto, también, en el sector judicial. "Lo que pasa en el código penal es que se dice que se necesita violencia, intimidación o el no consentimiento de la víctima para que se considere que es una violación. Pero aquí la víctima no podía dar su consentimiento porque estaba inconsciente. El simple hecho de una violación ya es violencia en sí misma. Los jueces han dicho que no han ejercido violencia sobre la víctima. ¿Pero cómo no va a ser violencia si la han penetrado, por donde han pillado, varios hombres?"