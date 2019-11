El Obispado iba a proponer que Valencia albergase junto a Sahagún las Edades de 2020

El obispo de León iba a plantear que Valencia de Don Juan acogiese las Edades del 2020 junto a Sahagún. Así se lo transmitió al alcalde y varios concejales de la localidad en una reunión celebrada el pasado lunes, solo un día antes de que el vicepresidente Francisco Igea anunciase por sorpresa el nuevo cronograma de la Junta para la muestra. La noticia cayó como jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Valencia. El alcalde Juan Pablo Regadera reconoce que estaban esperanzados tras el apoyo mostrado desde el Obispado y ve más viable que Sahagun hubiera compartido sede con Coyanza que con Carrión y Burgos como va a suceder en 2021

Se postulan para 2023

El Ayuntamiento, eso sí, mantendrá el proyecto de las Edades. Es más, aspiran a suceder a Sahagún y acoger la muestra en 2023 a pesar de que Igea ha adelantado que ese año pretenden organizarla en alguna catedral europea. Regadera cree que se trata solo de una de idea la Junta y espera que finalmente rectifiquen y se queden en la comunidad.

Regadera recuerda además que con la elección de la catedral de Burgos en 2021 se ha roto la norma no escrita de no repetir sede en la misma diócesis en ediciones consecutivas (la actual muestra la acoge la localidad burgalesa de Lerma). Por eso no cree que el que Sahagún sea otra de las sedes de 2021 reste opciones a la candidatura coyantina