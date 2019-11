Tras sumar tres derrotas consecutivas, los de Gonzalo García de Vitoria salieron muy concetrados al partido, siete a cero de parcial nada más comenzar. Tardaron más de tres minutos los locales en anotar sus primeros puntos pero una canasta de los Joseph inauguraba el marcador de los cacereños. Los ourensanos, en su zona, defendían fuerte impidiendo canastas fáciles, e ataque, Edu Martiínez y Darko Balaban anotaban los doce primeros puntos de Ourense (6-12). Entró Pol Figueras a la pista y no se hizo esperar su primera canasta pero Joseph por parte de los locales mantenía a su equipo en el encuentro (10-14). Con cuatro puntos de diferencia en el marcador apareció de nuevo Darko Balaban, tras él, Connor Wood, que con un gran triple ponían la diferencia en nueve puntos al final del primer cuarto(10-19).

El segundo cuarto arrancó igual que finalizó el primero, con triple del canadiense Connor Wood, que seguido de dos tiros libres anotados por Victor Serrano hacían un parcial de diez a cero favorable a los de García de Vitoria y obligaban al entrenador local a parar el partido(10-24). Con cinco minutos por disputarse. Cambió tras esto el partido, dos canastas de Kuiper y una serie de tiros libres de Rakocevic, Kuiper y Joseph así como un aumento en la intensidad defensiva de los locales reducían los diecisiete puntos a solamente siete al descanso (27-34).

Arrancaba con una canasta de Bilbao la segunda mitad, sus primeros puntos del partido, pero Alfredo Ott enchufado (siete puntos en menos de dos minutos) estiraba la ventaja en el marcador a favor de los de Gonzalo(32-43). Lo intentaba Cáceres pero el COB detenía las embestidas, anotaba Uriz por partida doble y respondía Kevin y Darko , anotaba Zubizarreta y respondía Alvarado (42-53) con poco más de dos minutos por disputarse.

Dos minutos fueron fatídicos para los de Gonzalo, siete a cero de parcial para los locales que dejaban la diferencia en cuatro puntos con solo un cuarto por delante(49-53).

Con tres minutos disputados empataba el partido Cáceres con una canasta de Nikolic. Ourense no veía el camino al aro y los locales consumaban la remontada (58-62) y así sería hasta que a falta de poco más de dos minutos para el final, Pol Figueras cometía una antideportiva con la que Rakocevic, anotó los dos tiros libres y la canasta tras posesión, daba ventaja al equipo local(66-62) obligando a Gonzalo García a parar el encuentro. Tras la pausa un nuevo triple de Edu. Ponía al COB a uno, respondió Uriz e hizo lo propio Ott (68-67). Quedaba todo por decidirse en los últimos treinta segundos del partido. Se la jugó Rakocevic con once segundos por jugarse desde fuera de la línea y erró, cogió el rebote Ott y Darko Balaban decidía el partido con una canasta a falta de dos segundos que daba la victoria al Club Ourense Baloncesto(68-69).

