Ortega, confiado en que todas las jugadoras mejorarán poco a poco

Perfumerías Avenida sufrió una derrota dura ante Girona (55-68) este domingo y es el conjunto catalán el que se queda líder en solitario de la Liga Femenina. El partido, con constantes errores de cara a la anotación de los dos equipos, tuvo dos etapas muy diferenciadas entre la primera parte y la segunda mitad.

En los primeros dos cuartos, fue el conjunto azulón el que se llevó el tanteador con un partido serio pero errático, aunque controlando el rebote al descanso. Esa circunstancia cambió en el segundo período; de los robos de Perfumerías Avenida en distintas acciones gerundenses se pasó a los fallos en el aro constantes; de hecho, el equipo charro terminó con un acierto de en torno al 30% en tiros de 2 y de 3, una cifra paupérrima para un conjunto que aspira a ganar cada partido de la Liga Femenina.

El clásico dejó a dos jugadoras de Avenida señaladas. Una por sus errores constantes en la pista, fruto de la falta de concentración, y otra porque no jugó ni un solo minuto, aunque no dejó de animar a sus compañeras pese a encontrarse visiblemente contrariada. La primera es Vitola. La pívot no está a buen nivel con el equipo azulón, y eso redunda en el juego interior del equipo. La segunda es Andrea Vilaró, quien ayer se quedó viendo todo el partido desde el banquillo por decisión del entrenador, Miguel Ángel Ortega.

Sobre la primera, el catalán achacó a la presión de Würzburg el desacierto de la letona. En torno a la segunda, Ortega aseguró que tiene 'absoluta confianza' en ella. Estas son las palabras del técnico tras el partido, recogidas por el micrófono de la Cadena SER de Salamanca. Esto fue lo que dijo.