Último día de encuestas y debate

En los cuarteles generales de Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos en la provincia de Almería se va a seguir con máxima expectación el debate de esta noche entre los cinco aspirantes a ocupar el Palacio de La Moncloa tras las elecciones generales del próximo domingo, día 10.

Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, Albert Rivera y Pablo Iglesias se la juegan, a partir de las 22:00 horas, por partida doble: por un lado, han de convencer al alto porcentaje de indecisos y, por otro, han de ‘darle la vuelta’ a las encuestas que se han publicado o tratar de que las buenas perspectivas que hay para algunos de ellos en esos sondeos se cumplan al pie de la letra el 10-N.

¿Cuántos indecisos hay en la provincia de Almería? Las únicas referencias oficiales que se encuentran están en el macrobarómetro preectoral de octubre de 2019 publicado esta misma semana por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS.

Según el CIS, en términos globales hay un 20 por ciento de electores españoles que aún no tiene decidido su voto para el Congreso de los Diputados y el Senado.

En el caso de la provincia de Almería, con un censo aproximado de 450.000 electores residentes en España (hay 50.000 en el extranjeros), se calcula que el número de indecisos es de unos 90.000.

Pues a esos 90.000 electores almerienses se dirigirán, de manera indirecta, los cinco participantes en el debate de esta noche, conscientes de que buena parte de ellos puede decidir su voto tras el programa, retransmitido por cadenas públicas y privadas de televisión.

También hoy lunes es el último día para publicar sondeos. Ayer, ‘El País’ y ‘El Periódico de Barcelona’ publicaron sendas encuestas que apuntaban a un claro ganador, el PSOE; a un ascenso del Partido Popular; a una escalada de posiciones de Vox y a un previsible hundimiento electoral de Ciudadanos.

En Almería, se pronunciaron sobre los distintos trabajos demoscópicos el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel; el candidato número 2 del Partido Popular, Juan José Matarí; la cabeza de lista de Vox, Rocío de Meer Méndez, y el número 2 de Ciudadanos, Vicente García Egea.

La prudencia marcó el mensaje que trasladaron esos representantes políticos, conscientes también de que el debate puede cambiar intenciones de voto y del factor decisivo de la abstención. Solo en el número de solicitudes de voto por correo se ha producido una bajada del 30 por ciento respecto a los comicios del 28 de abril de este año.

Los socialistas almerienses tienen tener “perspectivas positivas” a la espera de que lo que dicen las encuestas se traslade el domingo a las urnas, pero les llama la atención de que a Vox se le haya dado cobijo tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos en la provincia de Almería. “Vox subirá previsiblemente y debilitará a PP y Cs, que podrían perder representación en Madrid”.

De las encuestas no se fía precisamente la cabeza de lista de Vox, Rocío de Meer, mientras que el número 2 de Cs, Vicente García, recuerda que “siempre hemos superado las previsiones que daban los sondeos”. El PP asegura que están al alza y el PSOE a la baja. Juan José Matarí no cesa de apelar al voto útil del centro derecha: “Si votan al PP, no seguirá Sánchez”.