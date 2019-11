César de la Hoz: "Somos una piña, así estaremos hasta el final"

Una de las piezas básicas en el puzzle del míster Pedro Emanuel. César de la Hoz se ha convertido en ese futbolista que no hace mucho ruido, pero sí realiza una gran labor en el centro del campo rojiblanco.Cuando está, se nota, y cuando no está a su mejor nivel, el equipo lo echa en falta.Profesional

No sale mucho en la foto, pero su aportación a la pizarra del entrenador rojiblanco es muy grande. El cántabro se ha consolidado en la pizarra de este nuevo Almería. Rinde en todo momento, ya tengo a su lado a Petrovic, Aguza... es un jugador que aporta equilibrio al centro del campo de este Almería aspirante al ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional desde la llegada del magnate saudí Turki Al-Sheikh. César de la Hoz fue protagonista en Gol TV después del partido celebrado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, correspondiente a la jornada número 14 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda.

Suma y sigue

El equipo de Pedro Emanuel consiguió sumar un punto en el Carlos Tartiere, una plaza complicada para arañar puntos: “No podemos olvidar que el campo del Real Oviedo es un escenario muy difícil; es cierto que veníamos a por los tres puntos, como hacemos en todos los que campos a los que vamos a jugar, pero tal y como se ha dado el partido, apretando ellos mucho al final en su campo con el apoyo de su afición, el empate hay que considerarlo como bueno y seguimos sumando, que es de lo que se trata”, dijo el jugador del Almería al final del encuentro en el Carlos Tartiere en Gol Televisión.

El Almería de Pedro Emanuel no tuvo muchas cosas en tierras asturianas: el disparo de Coric, el pase de Balliu a Darwin Núñez, que no llegó, y poco más: “Es cierto que nos ha faltado claridad con el balón, cuando teníamos la pelota la perdíamos muy rápido, no hemos solventado las contras que tuvimos cuando podíamos hacerle mucho daño al Oviedo a la contra... aunque defensivamente sí estuvimos muy bien, sólidos, no nos hicieron muchas ocasiones, por lo que hay que dar por bueno el empate en el campo del Oviedo”, dijo el futbolista.

César de la Hoz destacó el buen ambiente que hay esta temporada en la familia rojiblanca: “Estamos muy unidos todos; cuerpo técnico, jugadores, club... somos una piña y vamos a seguir así hasta el final”, destacó César de la Hoz al final del partido en Oviedo, donde los rojiblancos lograron empatar para lograr cinco jornadas consecutivas sumando en la categoría de plata del fútbol nacional. El encuentro del próximo domingo será un partidazo entre dos equipos candidato ascenso a Primera.

El Almería llega segundo de la fila, mientras que el Zaragoza, después de ganar a Las Palmas (3-0) en La Romareda llegará al Estadio de los Juegos Mediterráneos en plaza de play off, quinto con 22 puntos; 24 tiene el Almería. La cita, el día de las elecciones, a las 16:00 horas, en un campo que registrará una gran entrada.