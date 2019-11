El entrenador mexicano Javier Aguirre ante el reto de salvar a un hundido Leganés

El entrenador mexicano Javier Aguirre ha aceptado el reto de ponerse al frente del C.D. Leganés (20º, 5 puntos) para salvar al equipo, en el pozo, no solo de la clasificación, tras la derrota (1-2) ante la S.D. Eibar.

El técnico regresa así a LaLiga tras dirigir al C.A. Osasuna, C. Atlético de Madrid, Real Zaragoza y R.C.D. Espanyol. Su última experiencia fue la selección de Egipto, de donde fue destituido tras caer ante Sudáfrica (0-1) en octavos de final de la Copa de África que organizaba el país de los faraones.

Con casi 450 partidos dirigidos en la competición española, 'El vasco' es un entrenador veterano, caracterizado por su fuerte carácter, que debe imprimir esa tensión a una plantilla sumida en una profunda depresión y que parece dividida.

Así se deduce de las palabras de Recio, el único que compareció, como portavoz de parte de los jugadores, tras la derrota del domingo.

"Nos hemos quedado ocho o diez compañeros dentro hablando sobre la situación, sobre lo que pueda estar en nuestra mano. El mensaje es de autocrítica. Cada uno tiene que mirarse a sí mismo, que nadie tenga pajaritos en la cabeza y crea que si el Leganés va a descender, aquí se va a ir a algún lado o van a pagar su cláusula", aseguraba, en lo que puede ser una crítica a jugadores que piensan en su futuro personal más que en el presente colectivo.

"Aquí el que no dé el nivel, si tuviera que pasar lo peor, que sepa que se va a quedar aquí y que tiene que luchar por lo suyo. Yo voy a pelear al máximo. Los compañeros hemos estado hablando de que no nos podemos dejar ir, que tenemos que afrontarlo y dar la cara en estos momentos por la gente. Creo que lo mínimo que tenemos que hacer es luchar por la gente, por el club, por todo", afirmó.

Sobre los que no estuvieron presentes en la misma, apuntó: "No lo sé, se lo tienes que preguntar a ellos, cada uno sabrá si esta noche llega a casa y le da igual el resultado y la clasificación o si le importa de verdad. Eso no lo puedo cambiar yo ni ningún compañero que haya ahora mismo en el vestuario. Ni el presidente, ni el entrenador".