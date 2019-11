Ciempozuelos recoge firmas y prepara acciones por la falta de pediatras por las tardes

Desde hoy el centro de salud de Ciempozuelos no tendrá pediatra en turno de tarde, tal y como ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Raquel Jimeno. Reconoce que desde Sanidad se les ha dicho que es una medida temporal y que “se supone que están trabajando por cambiarlo”, pero la regidora no termina de creérselo porque, dice, no es la primera vez que algo temporal se queda como fijo. Esta situación el Ayuntamiento ha decidido recoger firmas en contra de la medida y no descarta acciones ante la consejería de Sanidad.

Jimeno se queja de que primero fue la decisión de que a los niños mayores de 12 años les atendiera el médico de familia, sin reforzar el número de estos facultativos, lo que hace que muchos sean derivados a Urgencias, del hospital de Valdemoro, saturando este servicio. “En nuestro centro consta como que hay quince médicos de familia y solo hay doce y uno de ellos atiende a las residencias”, cuatro en la localidad, y dos centros mentales, entre los dos suma casi 2.000 residentes.

Ciempozuelos cuenta con más de 24.000 habitantes y dice la alcaldesa la situación del centro de salud es precaria. Sin pediatras por la tarde y atendiendo a más de 1.600 cartillas por ratio cada médico de familia, cuando deben ser 1.300, los “números son alarmantes”. Todo esto, recuerda, se traduce en que “se tardan cinco, seis y hasta diez días para una cita para cosas básicas”.

Ante esta situación, la Corporación en pleno se ha unido y ha aprobado una moción pidiendo una solución a la Comunidad de Madrid, encargada de la gestión de la Sanidad. Tienen previstas realizar diferentes reivindicaciones ante la consejería y están ya recogiendo firmas en Change.org para pedir pediatras por la tarde y una mejora de la Atención Primaria. No acepta que le argumenten la falta de pediatras, “a nosotros no nos vale, no sé si es porque estamos en el sur de Madrid o por ser Ciempozuelos…” pero quien tiene “las soluciones y el dinero” es el gobierno regional, dice.

Los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento han hecho cosas para mejorar esto, reconoce Jimena, como ceder suelo, “hace ya muchos años, para construir un nuevo centro de salud público, aunque “parece que la consejería lo ha olvidado”.