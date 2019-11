La Costa del Sol mantiene el buen ritmo de llegada de los turistas británicos

La Costa del Sol mantendrá la cuota de llegadas de viajeros británicos en los próximos cinco meses, según un informe de Turismo Costa del Sol sobre las previsiones de plazas aéreas a la provincia a bordo de varias compañías aéreas; con una caída del 0,5 por ciento.

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, presente este lunes en la inauguración de la World Travel Market (WTM) de Londres, ha destacado que esta edición es "muy especial, histórica" a la que el destino malagueño acude "con más fuerza que nunca".

En este sentido, Salado ha indicado que "para Turismo Costa del Sol acudir a la World Travel Market es clave pues hablamos del principal mercado emisor de turistas internacionales que queremos cuidar especialmente en el 2020".

Además, según ha manifestado el presidente de la entidad, "hasta la fecha no hay ningún indicador ni indicio de que el 'brexit' esté afectando negativamente a la llegada de viajeros británicos a la Costa del Sol, sino todo lo contrario". Tampoco, ha agregado, parece que vaya a afectar en los próximos meses.

A su juicio, existen muchos factores que pueden condicionar el comportamiento turístico de este mercado, Reino Unido, hacia Málaga, España o cualquier destino del mundo, citando la crisis de Thomas Cook, la desaceleración de la economía global y la devaluación de la libra o la evolución de los plazos de la salida de la Unión Europea.

"A pesar de todo tenemos que decir que la Costa del Sol mantiene la previsión de llegada de turistas a la Costa del sol entre noviembre a marzo del 2020", ha añadido Salado, quien ha aludido a que el informe de Turismo Costa del Sol estima que se rozará un volumen similar de turistas británicos al destino malagueño que en el mismo periodo del año anterior.

En términos cuantitativos, según las previsiones realizadas, en esos cinco meses se ofertarán cerca de 826.000 asientos en los aviones que hacen el trayecto de los distintos aeropuertos británicos hacia Málaga.

En el mismo periodo del año anterior se pusieron en el mercado 830.000 plazas, lo que significa un descenso de menos de 4.000 asientos (-0,5%), que según el presidente de Turismo Costa del Sol "no afectará a la demanda potencial británica".

Según el citado informe, Londres y Manchester, las dos principales ciudades emisoras, descienden un 3,6% y 2,4% respectivamente. Crecen excepcionalmente las ciudades de Glasgow (33,5%) y Nottingham (19,9%). Descienden Belfast (-25,3%) y Cardiff (-33,2%) y Norwich deja de estar conectada con Málaga.

Salado ha adelantado cómo va a ser la presencia de Turismo en la feria durante estos días y ha indicado que mantendrán "una intensa agenda de reuniones con los principales touroperadores y agentes británicos".

Destacan las reuniones de la entidad con Jet2.com, con Travel Counsellors, una de las principales agencias de viajes, ABTA, con TUI, IAGTO, British Airways, Expedia, Your Golf travel, Norweiang, y Skyskanner, una plataforma de comparación de vuelos entre otras.

La empresa tiene un estand propio además del ubicado en el expositor de Andalucía y va acompañada por más de 60 empresarios para cerrar acuerdos. Además, apuesta de nuevo por la inteligencia cognitiva a través del desarrollo de un sistema de 'Eye Tracking' en el estand.

Este 'Eye Tracking' o "seguimiento de la mirada" de todas las personas captadas por las cámaras, es una herramienta que permite el reconocimiento facial de emociones de estas personas, con el objetivo de trazar la permanencia en el estand, así como la afluencia de personas que interactúan con cualquier elemento del mismo, entre otras acciones, ha explicado Salado.

La implantación de este sistema es un "gran avance tecnológico para la recopilación de datos de Turismo Costa del Sol, sino que ayuda a descubrir los puntos fuertes o débiles de la estrategia para mejorar la participación en futuras ferias".

Entre las acciones que la entidad ha diseñado para el 2020 figuran viajes de familiarización con medios de comunicación especializados en destino para promocionar Costa del Sol; con agencias de viajes y turoperadores; de blogueros en destino; acciones de comarketing, con turoperadores y líneas aéreas así como acciones dirigidas al consumidor final, como en Londres 'Be to see' o presencia en las ferias más importantes de los distintos segmentos como golf, congresos y reuniones, naturaleza, etcétera.

El mercado británico continúa siendo el más importante para la Costa del Sol. Andalucía lidera en la península la acogida de turistas británicos, y dentro de Andalucía dos de cada tres viajeros hoteleros británicos eligen la provincia de Málaga, el 64,4 por ciento.

El mercado británico sigue siendo el más importante para los hoteles de la Costa del Sol. Representa tres de cada diez turistas alojados. Pero lo más importante, según ha detallado Salado, es "su idílica relación y fidelidad del destino, ya que tres de cada cuatro visitantes británicos manifiestan su intención de repetir sus vacaciones en la Costa del Sol".