Princesa Leonor: "Catalunya sempre ocuparà un lloc especial al meu cor"

La princesa Leonor ha assegurat aquest dilluns en català que sap moltes coses de la història i cultura de Catalunya perquè els seus pares n'hi han parlat des de petita amb veritable afecte i ha recalcat que aquesta terra sempre ocuparà un lloc especial al seu cor.

L'hereva de la Corona ha acudit per primer cop a un acte oficial a Catalunya per al lliurament dels premis Princesa de Girona 2019 en la seva desena edició, un esdeveniment en què ha estat acompanyada pels seus pares, els reis, i la seva germana, la infanta Sofia.

Més de la meitat del seu discurs, d'una mica més de quatre minuts de durada perquè ha estat interromput abans d'acabar per un prolongat aplaudiment, l'ha pronunciat en català.

Ha estat en aquest idioma (ha utilitzat també el castellà, l'anglès i unes paraules en àrab) en què ha expressat el seu compromís amb Catalunya, "una terra que sempre -ha assegurat- ocuparà un lloc especial al meu cor".

També en català ha comentat els ensenyaments dels seus pares sobre Catalunya.

"Des de ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia, i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells -ha afegit- sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes".

Ha afegit que, com a princesa de Girona, vol honorar la Fundació que porta aquest nom com es mereix i portar amb orgull el seu nom "per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i arreu del món".

Per a ella, tothom ha de saber que aquesta fundació s'ocupa dels joves, de la seva formació, que tinguin més oportunitats i que contribueix a què hi hagi un millor futur per a tots.

"Gràcies per escoltar-me en un dia tan important per a mi", ha assenyalat abans de recordar que era la primera vegada que parlava en un acte d'aquesta fundació i de qualificar d'"emocionant" fer-ho just quan la institució compleix deu anys.

Un recordatori que li ha fet destacar que gairebé tingui la mateixa edat que ella (la princesa va complir 14 anys dijous passat).

Que la fundació porti el nom de Princesa de Girona ha considerat que és un honor per a ella per tot el que simbolitza i perquè s'ocupa del present i del futur de la joventut, cosa que ha considerat molt bo per a tothom.

Després de felicitar els premiats, tant als d'aquest any com als de les nou edicions anteriors, ha considerat que conformen una gran família de talent, d'esforç i d'esperança i són un exemple per als joves de tot Espanya.

"Us admiro molt perquè representeu els millors valors que la Fundació impulsa des de Catalunya", ha ressaltat.

La princesa ha agraït igualment el seu suport als patrons de la fundació, una institució a la qual ha felicitat per la seva primera dècada i a la que ha desitjat molts anys d'existència.