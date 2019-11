El Colegio Fuenteminaya denuncia destrozos en su invernadero

La AMPA del Colegio de Educación Especial Fuenteminaya denuncia públicamente los últimos actos vandálicos que han afectado seriamente al invernadero que tiene en su recinto.

Estas instalaciones forman parte del proyecto del huerto urbano y ecológico que esta asociación inició el curso pasado con el apoyo del Ayuntamiento y del propio colegio y aunque el invernadero había sido asaltado en ocasiones anteriores, esta vez los destrozos han sido mayores, dejándolo prácticamente inutilizable. “Han tirado piedras y hay restos de colillas en el suelo, por eso sabemos que ha sido intencionado y es muy triste que estés trabajando para sacar este proyecto y al final en una noche todo se eche a perder y al final los alumnos se queden sin su taller”, lamenta Cristina San Martín, secretaria de la AMPA.

La AMPA ha informado de estos actos vandálicos y los ha denunciado en los organismos correspondientes, pero considera que es necesario hacer un llamamiento a la población en general para concienciar sobre los valores cívicos y solidarios y dar a conocer las consecuencias que supone un acto vandálico como este, no solo económico, sino por la privación a los alumnos de este taller y los aprendizajes asociados, tan importantes para ellos. “Es muy difícil controlar este tipo de cosas a no ser que pongas una cámara o difícil no saber quiénes son y por qué lo hacen y cómo poderlo evitar, pero sí que creo que es bueno concienciar a los padres y concienciarnos la sociedad en general en las repercusiones que esto tiene para que sepan cuáles son las consecuencias de un acto así”, argumenta San Martín, que entiende que es deber de todos educar en el respeto.