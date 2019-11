Liberamos al gato de Schrödinger

Hace unos días Google anunció que un sistema desarrollado por esta compañía había conseguido resolver en solo 200 segundos una operación que a cualquiera de los superordenadores actuales le hubiese costado 10.000 años en finalizar. Sería la primera ocasión en que se pusiese de manifiesto la supremacía cuántica; es decir, cuando un ordenador cuántico fuese capaz de realizar tareas lejos de las posibilidades de las computadoras actuales. Este hecho, unido a otros, como que no hace mucho tiempo, IBM anunció que ya tiene disponible un ordenador cuántico con propósito comercial, prueba el interés que la carrera por el futuro de la computación despierta; que está reñida y avanza a pasos enormes. Así que, esta semana, en Joven In, el espacio en el que Beatriz Balbona nos descubre nuevas tendencias, hemos decidido sacar de la caja al gato de Schrödinger y hablar de computación cuántica.

Y la verdad es que no hemos tenido que irnos muy lejos. En Asturias también se trabaja en este territorio tan alejado de la física convencional y del razonamiento de los mortales más comunes. No hemos tenido más que acercarnos a la Universidad de Oviedo para encontrar un grupo de científicos que surfea la última ola de la tecnología. Así que le hemos pedido a uno de ellos que nos acompañe en el estudio. Elías Fernández Combarro, es profesor titular de Ciencia de la Computación e inteligencia Artificial de la Universidad y miembro del Grupo de Computación Cuántica y Altas Prestaciones.

Nuestro invitado nos ha abierto los ojos sobre estos futuros superordenadores. Nos ha explicado (por encima, claro) cómo funcionan (y nos hemos perdido entre las partículas cuánticas mientras se superponen, entrelazan e interfieren) y qué aplicaciones tendrán. Vale, que sí, que esto queda muy lejos de las entendederas de la mayoría, pero gracias a Elías hemos podido descubrir (o no) una parte de cómo será nuestro futuro lejos de la física convencional y en territorios de la mecánica cuántica. Así que gracias al profesor por haber venido (o no) y habernos iluminado (o no) sobre este apasionante asunto (o no). Cosas del principio de incertidumbre.