La jueza que instruye el denominado 'Caso Boda' ha decidido mantener las acusaciones a los principales implicados de la causa, la ex alcaldesa Teresa Valdenebro y su ex concejal José María Jiménez, por cometer presuntamente un delito de falsificación de documento público y estafa. Lo ha hecho a través de un trámite de procedimiento abreviado, según ha confirmado la propia ex regidora.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones personadas en el encausamiento tienen un periodo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral. Algo que tratará de evitar la ex regidora que ha confirmado a Radio Coca SER Ronda que este nuevo episodio del encausamiento que se abrió en 2017 “era algo que podía ocurrir” y que presentarán un recurso al escrito de la jueza.

Por otro lado, la magistrada ha dictado el sobreseimiento de la causa para la entonces secretaria de la Alcaldía, el jefe de Gabinete de Teresa Valdenebro, José Carlos Orozco, así como la funcionaria encargada de tramitar el expediente de matrimonio. Para los novios de la polémica boda continúan activas las acusaciones vertidas sobre ellos.