Los tres proyectos a ejecutar con los Presupuestos Participativos

La mejora de la acústica del edificio del Prado, una escuela en forma de lazo solidario y la restauración de la Font de la Carxofa.

Estas son las tres propuestas, a ejecutar por el Ayuntamiento de Ondara, con cargo a los Presupuestos Participativos de 2019.

El último pleno de la corporación municipal daba vía libre a estas propuestas, con los votos favorables del equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) y los votos en contra de PP y Ciudadanos.

Según constaba en las bases de la consulta ciudadana, en caso de no llegar las votaciones al 5% del censo total, sería el pleno del Ayuntamiento quien tome la decisión de cuáles serían las propuestas a ejecutar, con cargo a la partida de 50.000 euros destinada, ya que es el órgano integrado por los representantes públicos.

La ‘Mejora acústica del edificio del Prado’, está valorada económica en 21.300 euros. La segunda propuesta es la ‘Escultura Lazo Solidario AECC’, con una valoración económica de 3.000 euros. Y la tercera y última inversión es la ‘Restauración de la Font de la Carxofa’ con una valoración económica de 25.600 euros.

Votos en contra

Álex Hernández, portavoz del grupo municipal del PP, justificó el voto en contra de su partido argumentando que "la participación ha sido muy baja y los proyectos presentados no han sido expuestos en el pueblo de forma suficiente. Además, creemos que los 21.000 euros que irán destinados para la mejora de la acústica del Prado no serán suficientes, costará más dinero y no queremos participar con ello".

Por otra parte, Joan Costa, portavoz de Ciudadanos, argumentó el voto en contra de su partido porque "creemos que el proceso que se ha seguido tiene que cambiar, creemos que la forma de proyectarse esos presupuestos no es el adecuada, en definitiva debería presentarse de forma que pudiera participar más gente ".

Costa recomendó que esos proyectos los podría hacer gente del pueblo que esté en paro; a lo que el alcalde, José Ramiro le recordó que la Ley de Contrataciones no lo permite.

Ramiro aprovechó también para dirigirse a la oposición y decirles que lo que se estaba votando era el resultado y no el proceso, y que están abiertos a propuestas nuevas para mejorar la participación en próximos años.