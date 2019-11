El Eldense está descontento con los arbitrajes

Aunque no descargan toda la responsabilidad en ello, en el C. D. Eldense y su entorno no están demasiado contentos con los arbitrajes que está sufriendo el equipo en las últimas jornadas.

Tuit del Eldense / Cadena SER

La gota que ha colmado el vaso ha sido el gol anulado a Hamza Bouayadi, por supuesto fuera de juego, cuando se había cumplido el primero de los seis minutos de prolongación que había dado el colegiado en el partido disputado el pasado domingo en el campo municipal “Venecia” de Alzira. El tanto hubiera supuesto el 0-1 y probablemente la victoria deportivista, pero el alicantino Carlos Albaladejo García anuló el tanto a instancias de su asistente Rafael Toledo Romero cortando de cuajo, la explosión de euforia que invadió el banquillo azulgrana.

La propia entidad azulgrana ha mostrado en su cuenta de Twittrer, su incredulidad por el gol anulado.

Una vez visionada la jugada a través de las imágenes del portal digital “Footers”, el técnico del Eldense, Santi Rico, está convencido de que el gol fue totalmente legal.

De la misma opinión es el capitán azulgrana David López. De sus botas partió la jugada polémica al botar el córner desde la parte izquierda del ataque de su equipo.