A la espera del sí de Uribe

Edu Villegas le ha trasladado a Josu Uribe la oferta para que sea el sustituto de García Tébar en el banquillo del Xerez DFC. El director deportivo confía que el asturiano acepte la propuesta y valore justamente que, aunque baja a Tercera División, lo hará al frente de un equipo “muy competitivo” y que aspira a subir a Segunda división B.

Uribe tiene muchas ganas de volver a entrenar y el director deportivo es optimista, aunque le ha pedido al gijonés que no demore mucho su respuesta porque la intención es que pueda dirigir al menos un par de sesiones de entrenamiento y que por lo tanto debute en Chapín el domingo con la visita del Betis Deportivo.

Edu Villegas no contempla otra opción que no sea la de Uribe y confirma en Diario de Jerez que la oferta “le ha parecido bien, lógicamente, necesita unas horas para pensárselo y en esa situación estamos. Queremos ser positivos y pensar que va a aceptar pero en estos momentos no sabemos nada aún".

Sobre el que puede ser nuevo entrenador del Xerez DFC, asegura que “no le vamos a descubrir y no es fácil para él bajar a Tercera pero deseamos que haga una valoración positiva del informe que le hemos presentado".