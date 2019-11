El próximo viernes el Pabellón Municipal de los Deportes vivirá un partido inédito y especial. Inédito porque es la primera vez que se enfrentan en León el ABANCA Ademar y el BM Nava. Especial porque Dani Gordo vuelve a la que fue su casa durante más de trece temporadas.

Está claro que el equipo revelación de esta temporada es el segoviano. Pese a ser un recién ascendido el BM Nava ocupa la sexta posición con ocho puntos, fruto de dos victorias y cuatro empates:” No me planteo lo de ser el entrenador del equipo revelación. Lo único importante es que hemos hecho un buen comienzo en cuanto a puntos y a sensaciones”.

Lo que está consiguiendo el equipo de Dani Gordo tiene más mérito si tenemos en cuenta que la localidad segoviana de Nava de la Asunción tiene 3000 habitantes que viven por y para su equipo de balonmano:” Esta temporada es muy importante para nosotros. Somos nuevos y queremos quedarnos en la Liga Asobal. Para un pueblo como Nava y una provincia como Segovia estar en la élite del balonmano español es lo máximo”.

La historia de Dani Gordo como entrenador de balonmano está íntimamente ligada al Ademar. Sus inicios fueron en su Valladolid natal. Posteriormente llegó al equipo leones para entrenar en las categorías inferiores desde donde dio el salto al primer equipo. Primero como segundo de Manolo Cadenas y después durante dos temporadas al frente de la primera plantilla. Por eso la figura del técnico de Valdevimbre es una referencia para él:” Manolo es una de las personas que más ha influido en mi carrera. Yo me acuerdo que hace muchos años me cogía mi Renault 11 y me iba a León para ver partidos de la Recopa de Europa. Me enamoré de la forma de jugar al balonmano del equipo por eso León tiene mucha suerte de que haya vuelto Manolo”.

Durante sesenta minutos el sentimentalismo se quedará a un lado. El ABANCA Ademar y el BM Nava saltarán a la pista para intentar conseguir una victoria. Dani Gordo tiene claro lo que tiene que hacer su equipo para ganar:” Tenemos que hacer un partido perfecto porque Ademar no perdona”