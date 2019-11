CCOO pide la dimisión de la directora de la DAT de Madrid capital por "falsear su currículum"

CCOO y sus representantes en la Junta de personal docente de la Dirección de área territorial de Madrid capital han pedido la dimisión de la directora general de este órgano directivo, Coral Báez, por "haber faltado a la verdad en su currículo en el desempeño de un alto cargo educativo".

Según CCOO, "en el currículum de la directora de Área territorial Madrid capital, que también fuera directora del IES Ramiro de Maeztu durante diez años, figuraban dos doctorados, uno en Medicina preventiva y salud pública e historia de la ciencia, por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y otro en Teoría de la educación y pedagogía social, por la UNED".

"Sin embargo, Báez no llegó a hacer ni entregar las tesis doctorales, que, por tanto, no están publicadas en la base de datos de tesis doctorales ni disponibles en las bibliotecas de la UCM ni de la UNED", ha agregado la organización sindical.

Para CCOO, "es deber de todo integrante de la Administración pública presentar fidedignamente su currículo", por lo que "lamenta esta práctica frecuente entre los mandatarios y dirigentes relacionados con el Partido Popular de falsear su currículo para presentarse socialmente como con más méritos de los realmente alcanzados".

"Estas falsificaciones dan muestra de la tendencia a entender la formación académica y cultural no tanto como una potencialidad para la reflexión y el trabajo, sino como un afán en la mera acumulación de títulos, falsos o donados cuando menos con generosidad, para adornar el currículo", ha criticado CCOO.

Así, el sindicato "denosta" estas prácticas y rechaza "la idea de la derecha, tan extendida estos últimos años de gobierno del PP, de que la formación y la cultura son meros adornos para presumir y aparentar, y no como un instrumento de progreso e igualdad social".

"Debería presentar su dimisión inmediata o ser destituida"

Por ello, ha insistido en que Báez "debería presentar su dimisión inmediata o ser destituida por la Consejería de Educación".

Por su parte, la Consejería de Educación ha asegurado que la directora de la DAT de Madrid capital ha acreditado documentalmente que cuenta con dos cursos de doctorado y no hay ninguna irregularidad en su currículum.

Estas mismas fuentes han especificado que el primer curso de doctorado lo obtuvo en Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en 1989 y el segundo en la Facultad de Educación de la UNED en el curso 1994-95.

"En el Curriculum Vitae de la directora publicado en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid no ha figurado nunca que fuera Doctora, ya que nunca llegó a hacer ni presentar las tesis para obtener el título de Doctora. De haberlo conseguido, no tendría sentido que no pusiera en un lugar destacado entre sus estudios académicos, ya que normalmente se pone antes que las licenciaturas que se posean", han defendido.